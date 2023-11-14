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Робот-диагност «Т Плюс» обследовал свыше 8 км теплосетей в Самарской области
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Робот-диагност «Т Плюс» обследовал свыше 8 км теплосетей в Самарской области

14 ноября 2023 14:59
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Также благодаря роботу специалисты «Т Плюс» смогли визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов.

Телеуправляемый комплекс «Т Плюс» обследовал 8,5 км тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани в ходе летней ремонтной кампании 2023 года. Результаты диагностики учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки подземных коммуникаций.

Диагностический комплекс погружался внутрь тепловой сети, где определял толщину стенок трубы методом переменного намагничивания. Также благодаря роботу специалисты «Т Плюс» смогли визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов.

«С каждым годом востребованность помощи робота-диагноста возрастает, поскольку данный способ оценки надежности тепловых сетей заметно сокращает неудобства для горожан. При выборе мест обследования мы делаем упор на оживленные автомобильные перекрестки и маршруты прохождения трамваев. Диагностический комплекс позволяет проверить такие сложные участки без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта», – отметил главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Робот управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 м теплосети. Эта методика дополняет традиционные способы проверки тепловых сетей. В Самарской области технология используется с 2021 года.

 

Фото:  Денис Князьков/ пресс-служба Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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