Робот-диагност «Т Плюс» обследовал свыше 2 км теплосетей в Самарской области

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В ходе летней ремонтной кампании 2024 года телеуправляемый комплекс «Т Плюс» обследовал свыше 2 км тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Наиболее протяженные участки, проверенные роботом-диагностом, - проспект 50 лет Октября в Сызрани и проспект Кирова в Самаре.

Напомним, что комплекс погружается внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Также он дает возможность специалистам «Т Плюс» визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Этот метод диагностики самарские энергетики используют с 2021 года.

На данный момент робот-диагност завершил обследование теплотрассы по ул. Суворова и ул. Горького в Новокуйбышевске. Результаты его работы будут учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки подземных коммуникаций. В общей сложности в 2024 году энергетики «Т Плюс» планируют привлечь телеуправляемый комплекс к оценке состояния более 7 км подземных коммуникаций в Самарской области.

Отметим, что самарский робот-диагност помогает коллегам из других регионов страны, где работает «Т Плюс». Так, этим летом он обследовал теплотрассы в Пензе и Ульяновске.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»