Я нашел ошибку
Главные новости:
Путиным утверждена новая структура комиссий Госсовета, в состав которой вошел Вячеслав Федорищев, который назначен председателем по направлению «Промышленность».
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с руководителями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
Самарский робот-диагност помогает коллегам из других регионов страны, где работает «Т Плюс».
Робот-диагност «Т Плюс» обследовал свыше 2 км теплосетей в Самарской области
Причиной взрыва стала детонация взрывного устройства.
Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался у жилого дома на севере Москвы
В ходе досмотра свертка было обнаружено и изъято 95 грамм наркотического вещества «Анаша».
УФСИН СО: в исправительную колонию №3 не попали запрещенные вещества
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россияне стали меньше пить и курить
За проступок бойцам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток по решению командиров воинских частей, следует из принятой депутатами поправки.
Госдума одобрила дисциплинарный арест для бойцов СВО за ношение гаджетов
Специализированная помощь, профилактика обострений и обучение самоконтролю.
В учреждениях здравоохранения региона открыты 8 кабинетов по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью
В связи с проведением в городе работ по ремонту и модернизации теплотрассы.
В историческом центре Самары ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
-0.48
EUR 95.46
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Робот-диагност «Т Плюс» обследовал свыше 2 км теплосетей в Самарской области

24 июля 2024 17:47
80
Самарский робот-диагност помогает коллегам из других регионов страны, где работает «Т Плюс».

В ходе летней ремонтной кампании 2024 года телеуправляемый комплекс «Т Плюс» обследовал свыше 2 км тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Наиболее протяженные участки, проверенные роботом-диагностом, - проспект 50 лет Октября в Сызрани и проспект Кирова в Самаре.

Напомним, что комплекс погружается внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Также он дает возможность специалистам «Т Плюс» визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Этот метод диагностики самарские энергетики используют с 2021 года.

На данный момент робот-диагност завершил обследование теплотрассы по ул. Суворова и ул. Горького в Новокуйбышевске. Результаты его работы будут учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки подземных коммуникаций. В общей сложности в 2024 году энергетики «Т Плюс» планируют привлечь телеуправляемый комплекс к оценке состояния более 7 км подземных коммуникаций в Самарской области.

Отметим, что самарский робот-диагност помогает коллегам из других регионов страны, где работает «Т Плюс». Так, этим летом он обследовал теплотрассы в Пензе и Ульяновске.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
23 июля 2024, 16:54
Энергетики «Т Плюс» заменят теплотрассу по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта. ЖКХ
496
Всего в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. в Тольятти будет обновлено около 21 км тепловых сетей.
22 июля 2024, 18:51
«Т Плюс» заменит тепловые сети на 12 участках в Тольятти
Всего в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. в Тольятти будет обновлено около 21 км тепловых сетей. ЖКХ
614
По итогам гидравлических испытаний III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ выявлено 50 дефектов.
22 июля 2024, 18:18
Энергетики «Т Плюс» устраняют дефекты, выявленные после гидравлических испытаний
По итогам гидравлических испытаний III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ выявлено 50 дефектов. ЖКХ
823

В центре внимания
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
219
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
253
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
24 июля 2024  09:46
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
326
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
23 июля 2024  16:54
Энергетики «Т Плюс» заменят теплотрассу по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре
499
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо
23 июля 2024  13:50
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора
440
Весь список