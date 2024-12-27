"РКС-Самара" завершили перекладку трубы водоотведения на ул. Карбышева

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Специалисты «РКС-Самара» завершили ремонтно-восстановительные работы на канализационной линии на ул. Карбышева, 63Б. В конце ноября на трубе диаметром 300 мм произошёл технологический отказ, разгерметизация, из-за подтопления стоками подмыло грунт и на проезжей части появился провал. Дежурная бригада ресурсного предприятия установила ограждения, чтобы обезопасить участок, движение по дороге временно перекрыли и начали земляные работы. Ремонт оказался сложным: труба залегает на большой глубине 6-7 метров, чтобы до неё докопаться, понадобился экскаватор с длинной стрелой. Параллельно проводилась откачка стоков, которые поступали в котлован из повреждённой трубы, ведь отключить водоотведение нельзя.

В процессе специалисты столкнулись с ещё одной трудностью: оказалось, что на канализационной линии дальше по ул. Карбышева пропали три колодца. Через них сотрудники предприятия планировали дальше откачивать поступающие стоки, но колодцы оказались закатаны в асфальт - видимо, подрядная организация, проводившая ремонт дороги после других земляных работ, не учла расположение коммуникаций. Началась буквально спасательная операция: сотрудники цеха канализации вызволяли колодцы из асфальтового плена и чистили сети.

После того, как удалось нормализовать водоотведение на участке, приступили к замене трубы. Переложили участок линии чуть больше 43 метров, засыпали котлован и восстановили асфальтовое покрытие по временной зимней схеме, а весной оно будет переделано по постоянной. Движение на участке ул. Карбышева в районе дома 63Б восстановлено.