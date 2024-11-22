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"РКС-Самара" запустят акцию с подарками для добросовестных абонентов

22 ноября 2024 10:44
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"РКС-Самара" запустят акцию с подарками для добросовестных абонентов

Меньше 10 дней осталось до начала традиционной поощрительной акции «В Новый год - без старых долгов!» для добросовестных абонентов. Со 2 по 25 декабря все абоненты предприятия могут получить: сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды. Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

- не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть - погасить)

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции (в следующего месяца придёт две - вот их и оплатить)

И можно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или получить скидку в размере стоимости 3 кубометров воды на январские начисления.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00

пр.Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00

Чтобы получить скидку, нужно написать на электронную почту action@samcomsys.ru , прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений.

И да, до 23 ноября не забудьте передать показания приборов учёта воды, чтобы начисления получились корректными.

Напоминаем способы передачи показаний счётчиков: 

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число
 - через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число
 - через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число
 - через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

 

 

Теги: РКС-Самара

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