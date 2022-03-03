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«РКС-Самара» закупили новейшее лабораторное оборудование

3 марта 2022 13:39
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«РКС-Самара» закупили новейшее лабораторное оборудование

В «РКС-Самара» работает испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды (ИЦКВ). Сотрудники центра контролируют весь процесс добычи воды из Волги, её очистки и доставки жителям Самары через распределительную сеть. В этом им помогает лабораторное оборудование. 

За последний год «РКС-Самара» закупили несколько единиц новейшего лабораторного аналитического оборудования и техники для исследований питьевой и природной воды стоимостью около 13 млн. рублей.

В подразделениях ИЦКВ появились: 

  • - посудомоечная машина для химической посуды,
  • - система капиллярного электрофореза «Капель-105М»,
  • - спектрометр Avio 220,
  • - анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический «Флюорат-02-5М»,
  • - спектрофотомер UNICO 2800. 

Данное оборудование позволит проводить исследования природной и питьевой воды с большей точностью и в более широком диапазоне измерений, а также улучшит условия проведения анализов. Результаты исследований важны не только для выявления проблем, но и для своевременной корректировки технологических процессов, чтобы жителям города вода поступала стабильного качества. 

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