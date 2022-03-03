«РКС-Самара» закупили новейшее лабораторное оборудование

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В «РКС-Самара» работает испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды (ИЦКВ). Сотрудники центра контролируют весь процесс добычи воды из Волги, её очистки и доставки жителям Самары через распределительную сеть. В этом им помогает лабораторное оборудование.

За последний год «РКС-Самара» закупили несколько единиц новейшего лабораторного аналитического оборудования и техники для исследований питьевой и природной воды стоимостью около 13 млн. рублей.

В подразделениях ИЦКВ появились:

- посудомоечная машина для химической посуды,

- система капиллярного электрофореза «Капель-105М»,

- спектрометр Avio 220,

- анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический «Флюорат-02-5М»,

- спектрофотомер UNICO 2800.

Данное оборудование позволит проводить исследования природной и питьевой воды с большей точностью и в более широком диапазоне измерений, а также улучшит условия проведения анализов. Результаты исследований важны не только для выявления проблем, но и для своевременной корректировки технологических процессов, чтобы жителям города вода поступала стабильного качества.