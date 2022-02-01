«РКС-Самара» закрывает центры обслуживания клиентов с 2 февраля и переходит на заочное обслуживание

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С 2 февраля 2022 года прекращается очный приём клиентов в центрах обслуживания «РКС-Самара». Это связано со значительным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Необходимо защитить посетителей и сотрудников ресурсоснабжающего предприятия.

Приём будет вестись в заочном режиме: по телефону и через «Виртуальную приёмную». Одновременно с закрытием ЦОКов «РКС-Самара» значительно увеличивает количество операторов на телефоне контактного центра 207-25-40. Увеличивается и количество сотрудников, которые работают с электронными обращениями. Для отправления сообщения через «Виртуальную приёмную», необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте https://lk.samcomsys.ru/

Правила распространяются и на физические, и на юридические лица. Сведения о замене приборов учёта или прошедшей поверке, как и остальные документы, можно отправить Почтой России, электронной почтой, курьером. Юридические лица могут звонить по телефонам, указанным на первичных документах. Опломбировка приборов учета временно откладывается до снятия ограничительных мер. Справки об отсутствии задолженности можно заказать по указанному выше телефону или через «Виртуальную приёмную».

Показания приборов учета также лучше передавать через личный кабинет на сайте samcomsys.ru или по телефону 207-25-40 (при передаче через «робота» очереди нет).

Просим жителей Самары с пониманием отнестись к вынужденному закрытию центров. Сейчас необходимо не только соблюдать гигиенические меры предосторожности (носить маску, чаще мыть руки), но и значительно сократить количество контактов, чтобы как можно скорее вернуться к обычному образу жизни.