«РКС-Самара» выдано комплексное экологическое разрешение, необходимое для работы ГОКС

90

С каждым годом возрастают требования федерального законодательства в области экологии. Теперь для каждого объекта, оказывающего серьёзное влияние на окружающую среду, требуется оформить Комплексное экологическое разрешение (КЭР). Получение такого документа для Городских очистных канализационных сооружений (ГОКС) - важный этап в развитии отрасли водоснабжения и водоотведения города. 11 июля 2023 года вышел приказ Росприроднадзора «О выдаче комплексного экологического разрешения» ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»). КЭР является основным разрешительным документом на осуществление деятельности, связанным с воздействием на окружающую среду, которым установлены нормативы допустимого. Документ является гарантом того, что организация проводит необходимые мероприятия для повышения экологической эффективности. Это и реконструкция объектов, и модернизация оборудования, и контроль за соблюдением установленных нормативов сбросов, выбросов, лимитов на размещение отходов.

Для того, чтобы получить такое разрешение, надо было выполнить множество требований. Заявка на получение КЭР - результат большой совместной работы технологов, экологов, специалистов ГОКС, лабораторий, экономистов. «РКС-Самара» подготовили и подали все необходимые документы, которые прошли рассмотрение и были согласованы Росприроднадзором, Министерством промышленности и торговли РФ, Волго-Камским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству, Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области, Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

На сегодняшний день КЭР смогли получить только восемь ресурсных предприятий в стране из Ивановской области, Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Барнаула, Самары и Тольятти.

«РКС-Самара» - первое предприятие в контуре РКС, кому выдано КЭР. Своим опытом в оформлении КЭР самарские экологи и технологи делились с коллегами из других городов.