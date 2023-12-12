«РКС-Самара»: в доме на Осипенко от «ожирения» перестала работать канализация

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Каждый второй засор на сетях водоотведения образуется не только из-за мусора, но и жира, который смывается в раковину.

Лишний жир вредит обменным процессам не только в организме, но и во всём городе. Бригады «РКС-Самара» устраняют каждый месяц в среднем 515 засоров - каждый второй образуется в сетях не только из-за мусора, но и застывшего жира, который в нарушение всех правил, смывается в канализацию в большом количестве. Загустевшие масла накапливаются в трубе, смешиваются с мусором, сужая и закупоривая проход сточным водам. Особенно страдают здания, где расположены предприятия общепита. По закону (закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.) кафе, рестораны и другие организации, где имеются отходы пищевого производства, должны устанавливать специальные установки - жироуловители, чтобы не допускать попадания масла в канализацию. Но мероприятие это требует определённых затрат, и не каждая точка общепита обращает на это внимание.

Нарушения правил пользования канализацией жильцами умножаются нарушениями предприятий: трубы зажириваются и забиваются так сильно, что для их прочистки требуется несколько часов работы специальной техники. Так, в доме на ул. Осипенко совсем недавно достали из колодца несколько кусков застывшего жира, от которого перестала работать канализация. И жителям, и предпринимателям необходимо помнить основные правила пользования канализацией: отработанный жир категорически запрещено сливать в раковину и унитаз. Его необходимо собрать салфеткой, старыми газетами и выбросить в мусорку.

ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ СМЫВАТЬ В РАКОВИНУ И УНИТАЗ:

- продукты и остатки пищи

- очистки, шелуху, скорлупу

- бумагу

- тряпки, влажные салфетки

- средства гигиены и контрацепции

- гранулы наполнителей лотков для животных

- стройматериалы

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара