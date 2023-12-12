Я нашел ошибку
Главные новости:
Поздравить и поддержать своих детей пришли родители подростков.
В ГУ МВД СО состоялось торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню Конституции
В конкурсе приняли участие 24 команды старшей и младшей возрастной категории из разных городов и районов области.
В Самаре в ДК «Октябрь» прошёл областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения
В четырех вузах региона реализован кампусный проект на базе Карты жителя Самарской области
В Тольятти для детей осужденных, состоящих на учете, организовано посещение национального парка «Самарская Лука».
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО активно участвуют в реализации программы «Десятилетие детства»
Документ получили 18 школьников, которые добились значительных достижений в учебе, спорте или общественной деятельности.
Губернатор Дмитрий Азаров в День Конституции России вручил паспорта тольяттинским школьникам
В Самарской области стартовала тренинговая программа для волонтёров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.
Волонтёры губернии начали готовиться ко Всемирному фестивалю молодежи
Каждый второй засор на сетях водоотведения образуется не только из-за мусора, но и жира, который смывается в раковину.
«РКС-Самара»: в доме на Осипенко от «ожирения» перестала работать канализация
Дмитрий Азаров назвал поддержку Президента важнейшей составляющей позитивных преобразований в регионе.
Дмитрий Азаров рассказал об итогах реализации нацпроектов в Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
-0.66
EUR 98.08
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: в доме на Осипенко от «ожирения» перестала работать канализация

12 декабря 2023 15:18
112
Каждый второй засор на сетях водоотведения образуется не только из-за мусора, но и жира, который смывается в раковину.

Каждый второй засор на сетях водоотведения образуется не только из-за мусора, но и жира, который смывается в раковину.

Лишний жир вредит обменным процессам не только в организме, но и во всём городе. Бригады «РКС-Самара» устраняют каждый месяц в среднем 515 засоров - каждый второй образуется в сетях не только из-за мусора, но и застывшего жира, который в нарушение всех правил, смывается в канализацию в большом количестве. Загустевшие масла накапливаются в трубе, смешиваются с мусором, сужая и закупоривая проход сточным водам. Особенно страдают здания, где расположены предприятия общепита. По закону (закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.) кафе, рестораны и другие организации, где имеются отходы пищевого производства,  должны устанавливать специальные установки - жироуловители, чтобы не допускать попадания масла в канализацию. Но мероприятие это требует определённых затрат, и не каждая точка общепита обращает на это внимание.

Нарушения правил пользования канализацией жильцами умножаются нарушениями  предприятий: трубы зажириваются и забиваются так сильно, что для их прочистки требуется несколько часов работы специальной техники. Так, в доме на ул. Осипенко совсем недавно достали из колодца несколько кусков застывшего жира, от которого перестала работать канализация. И жителям, и предпринимателям необходимо помнить основные правила пользования канализацией: отработанный жир категорически запрещено сливать в раковину и унитаз. Его необходимо собрать салфеткой, старыми газетами и выбросить в мусорку.

ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ СМЫВАТЬ В РАКОВИНУ И УНИТАЗ:

- продукты и остатки пищи

- очистки, шелуху, скорлупу

- бумагу

- тряпки, влажные салфетки

- средства гигиены и контрацепции

- гранулы наполнителей лотков для животных

- стройматериалы

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
А другим абонентам пришло приглашение участвовать в акции.
11 декабря 2023, 14:27
«РКС-Самара» снова предупредили своих абонентов-должников о предстоящем тампонировании
А другим абонентам пришло приглашение участвовать в акции. ЖКХ
507
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
07 декабря 2023, 12:28
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
В «РКС-Самара» начался период передачи показаний счётчиков. ЖКХ
1143
После отключения канализации самарцы оплатили долгов на 21,5 млн рублей
06 декабря 2023, 10:47
После отключения канализации самарцы оплатили долгов на 21,5 млн рублей
Остальным расслабляться не стоит - в декабре ресурсная компания продолжит отключение услуг у тех, кто игнорирует платёжные документы и любые уведомления о долге. ЖКХ
497

В центре внимания
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
12 декабря 2023  13:41
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
204
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
231
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
240
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
534
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
472
Весь список