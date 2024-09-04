Я нашел ошибку
Главные новости:
Решения билайн для быстрой организации связи в офисе можно протестировать бесплатно
Решения билайн для быстрой организации связи в офисе можно протестировать бесплатно
Тольяттинец увидел полицию и выбросил сверток с наркотиками
Тольяттинец увидел полицию и выбросил сверток с наркотиками
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением
На площадке тольяттинского диск-гольф-парка «Жигули» пройдёт 7-й этап Российского Профессионального Тура
На площадке тольяттинского диск-гольф-парка «Жигули» пройдёт 7-й этап Российского Профессионального Тура
Чемпионом России по гаревому спидвею стала тольяттинская "Мега-Лада"
Чемпионом России по гаревому спидвею стала тольяттинская "Мега-Лада"
В поселке Алексеевка к новому учебному году открылась новая спортивная площадка
В поселке Алексеевка к новому учебному году открылась новая спортивная площадка
"РКС-Самара" установили в колодцах больше 600 устройств с "лапками" от падения
"РКС-Самара" установили в колодцах больше 600 устройств с "лапками" от падения
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
К празднованию Дня города Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" установили в колодцах больше 600 устройств с "лапками" от падения

4 сентября 2024 12:14
83
"РКС-Самара" установили в колодцах больше 600 устройств с "лапками" от падения

Для колодцев, как инженерных объектов повышенной опасности, дополнительная защита никогда не бывает лишней. Третий год «РКС-Самара» устанавливают в горловинах водопроводных и канализационных колодцев специальные устройства, которые помогут людям, животным и машинам не попасть в люк, с которого пропала крышка. Ярко-жёлтые установки придумали и сделали сотрудники предприятия. Забавно называют их «паучками» или «черепашками» из-за округлого основания и нескольких «лапок»-креплений. Устройство устанавливается внутри колодца и надёжно фиксируется.

В этом году такими «паучками» и «черепашками» оснастили больше 70 колодцев, а всего за несколько лет дополнительную защиту получили больше 600 водопроводных и канализационных люков. В первую очередь укрепляют колодцы на пешеходных зонах и  дорогах.

Разумеется, сотрудники ресурсной компании регулярно и планово проверяют исправность и целостность колодцев, два раза в год, как того требует закон. Но металлические крышки крадут каждый день, а уследить за каждым люком, поставить часовых к каждому объекту физически не сможет ни одна организация. Поэтому для дополнительной защиты постоянно придумываются и внедряются новые способы. В планах - помочь производителям организовать выпуск горловин сразу с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным. 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
03 сентября 2024, 13:38
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
«РКС-Самара» очередной раз призывают граждан внимательно относиться к любым строительным и земляным работам. ЖКХ
565
В десять раз увеличились штрафы за незаконные врезки в систему водоснабжения и водоотведения.
02 сентября 2024, 15:12
"РКС-Самара": воровать воду стало ещё дороже и опаснее
В десять раз увеличились штрафы за незаконные врезки в систему водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
543
Адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС из-за ремонтно-профилактических работ.
30 августа 2024, 15:45
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
Адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС из-за ремонтно-профилактических работ. ЖКХ
925

В центре внимания
Глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель области Вячеслав Федорищев приняли участие в Демографическом форуме ПФО.
3 сентября 2024  20:29
В Самаре прошел Демографический форум ПФО
448
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
3 сентября 2024  14:00
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
694
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2024  11:53
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
976
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсада
3 сентября 2024  10:04
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
373
Глава Минобрнауки России и Вячеслав Федорищев открыли производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.
2 сентября 2024  22:28
Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета
653
Весь список