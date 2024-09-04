"РКС-Самара" установили в колодцах больше 600 устройств с "лапками" от падения

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Для колодцев, как инженерных объектов повышенной опасности, дополнительная защита никогда не бывает лишней. Третий год «РКС-Самара» устанавливают в горловинах водопроводных и канализационных колодцев специальные устройства, которые помогут людям, животным и машинам не попасть в люк, с которого пропала крышка. Ярко-жёлтые установки придумали и сделали сотрудники предприятия. Забавно называют их «паучками» или «черепашками» из-за округлого основания и нескольких «лапок»-креплений. Устройство устанавливается внутри колодца и надёжно фиксируется.

В этом году такими «паучками» и «черепашками» оснастили больше 70 колодцев, а всего за несколько лет дополнительную защиту получили больше 600 водопроводных и канализационных люков. В первую очередь укрепляют колодцы на пешеходных зонах и дорогах.

Разумеется, сотрудники ресурсной компании регулярно и планово проверяют исправность и целостность колодцев, два раза в год, как того требует закон. Но металлические крышки крадут каждый день, а уследить за каждым люком, поставить часовых к каждому объекту физически не сможет ни одна организация. Поэтому для дополнительной защиты постоянно придумываются и внедряются новые способы. В планах - помочь производителям организовать выпуск горловин сразу с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным.