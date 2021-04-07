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«РКС-Самара»: с сегодняшнего дня можно передать показания приборов воды по телефону без очереди
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«РКС-Самара»: с сегодняшнего дня можно передать показания приборов воды по телефону без очереди

7 апреля 2021 15:55
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Робот отменит очередь.

За редким исключением, оплата по приборам учёта гораздо выгоднее абоненту, чем  оплата по нормативу с учётом повышающего коэффициента. Почти 270 тысяч абонентов «РКС-Самара»  - это больше половины всех зарегистрированных клиентов компании - пользуются приборами учёта водоснабжения. Это удобно и выгодно. 

Данные об объёме потреблённой воды подают сами абоненты раз в месяц. Определённая группа людей предпочитает делать это по старинке: написать на бумажке и опустить в специальный ящик. Как показал опыт, этот способ ненадёжный и ресурсозатратный. На время разбора записочек привлекается до 30 человек дополнительного персонала, чья основная работа останавливается. Пока записки разбирают, а затем и вручную заносят в базу (около 100 000 показаний!), возникают ошибки, которые  влияют на точность расчётов. Кроме того, в период пандемии этот способ опасный, так как листочки могут переносить инфекцию. От такой передачи данных лучше отказаться, как это уже сделали в развитых странах. 

Будущее за цифровыми способами, их компания «РКС-Самара» активно внедряет и развивает. Такой способ экономичен и сводит к минимуму ошибки, в том числе в квитанциях. Главное, что ждёт абонентов в этом году - научиться и привыкнуть к электронным способам передачи данных, т.к. ящики для приёма записок будут сокращены, а со следующего года ликвидированы. 

Те абоненты, кто бросал записки в ящики, могут воспользоваться любым другим способом. Кому сложно самостоятельно освоить новый путь, могут обратиться за помощью к родным, знакомым, соседям. Всегда помогут в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара». До конца года консультанты будут выезжать по адресам установки ящиков и там помогать желающим переходить на более удобные способы передачи данных. Никаких сложностей не возникнет, и совсем скоро новый путь передачи показаний станет привычным.

Самый простой и доступный всем - сообщить данные по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца. Теперь показания будет принимать робот. Ему, конечно, не расскажешь о своей жизни, как это раньше делали многие абоненты, но зато теперь не будет никаких очередей. Просим обратить внимание, что остальные обращения по телефону 207-25-40 с 15 по 23 приниматься не будут!

 

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