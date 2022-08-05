«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

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«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с отключением жилых домов.

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали работы на сетях водоснабжения с кратковременным отключением жилых домов по двум адресам:

9 августа с 10:00 до 12:00

г. Самара, ул. Бубнова,10А,

Устранение утечки внутри станции на напорном трубопроводе д-300 мм

Без ХВС: Московское шоссе, 274-278, пр. Кирова, 401-411, ул. Бубнова, 4, 8, 8А, 8Б, 10, ул. Молодежная, 1

10 августа с 10:00 до 11:30

г. Самара, ул. Алма-Атинская, 114А,

Устранение неисправности на напорном трубопроводе д-300мм

Без ХВС: ул. Алма-Атинская, 108А, 108Б, 108В, 144-152, ул. Стара-Загора, 285, 287, 293, 295, 299-307, пр. Карла Маркса, 476, 478

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.