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«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

27 мая 2022 15:26
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Работы будут проводиться в конце мая – начале июня 2022 года. 

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения в конце мая – начале июня 2022 года

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ с отключением водоснабжения по следующим адресам:

Обращаем ваше внимание, что информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 

Теги: РКС-Самара

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