«РКС-Самара»:список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

Плановые работы
«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 7 по 11 февраля 2022 года.
На следующей неделе «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ на городских сетях водоснабжения по следующим адресам:
Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.
Точные данные для предупреждения жителей диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в управляющие компании и администрацию.
Фото: РКС-Самара»