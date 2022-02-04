«РКС-Самара»:список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

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Плановые работы

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 7 по 11 февраля 2022 года.

На следующей неделе «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ на городских сетях водоснабжения по следующим адресам:

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные для предупреждения жителей диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в управляющие компании и администрацию.

Фото: РКС-Самара»