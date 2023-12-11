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«РКС-Самара» снова предупредили своих абонентов-должников о предстоящем тампонировании

11 декабря 2023 14:27
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А другим абонентам пришло приглашение участвовать в акции.

«РКС-Самара» снова предупредили своих абонентов о предстоящем тампонировании. Больше 800 должников получили сообщения о необходимости оплатить накопившиеся квитанции и дату, на которую назначено отключение услуги.

На этот раз тампонирование настигнет самых настойчивых неплательщиков с долгами от 10000 до 40000 рублей. Пока есть время до отключения, стоит привести свои счета в порядок, иначе потом придётся платить и по квитанциям, и за снятие заглушки с  канализационного выпуска. Остаться в конце декабря без канализации – не самый хороший способ провести праздники. 

Лучше в декабре погасить все долги, заплатить аванс, участвовать в акции и получить подарок.  Напоминание об акции по электронной почте получили больше 160 тысяч клиентов ресурсной компании.  Поощрительная акция «В Новый год - без старых долгов!» идёт полным ходом, сладкие подарки уже получили многие добросовестные абоненты. Входить в новый год без долгов легко и комфортно - проверено.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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