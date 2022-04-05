«РКС-Самара»: сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено

178

В последние несколько дней в городскую систему водоотведения, предназначенную исключительно для приема хозфекальных стоков (от предприятий и жилых домов), попадает огромное количество талых вод.

На городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) приходит от 700 до 800 тысяч кубометров воды, при плановых – 500 тыс. кубометров. Это значит, что более 200 тысяч кубометров воды (около сотни спортивных бассейнов!) поступают с улиц города после таяния снега.

Однако проблема не была бы столь острой, если бы не создавалась отчасти самими горожанами. Зачастую жители частных домов, работники управляющих компаний, не задумываясь о последствиях, открывают канализационные колодцы и туда направляют талые воды. С водой в канализацию попадает мусор, песок, нефтепродукты, ветки, палки, полиэтиленовые пакеты, бутылки. Всё это приводит к засорам на сетях и осложняет работу ГОКС. В последние несколько суток фиксируется трехкратное (!) увеличение засоров и изливов из канализационных колодцев, в том числе сложных, устранение которых требует серьезных земляных работ.

«РКС-Самара» обращаются с требованием к гражданам и организациям выполнять правила пользования городской системой водоотведения и принимать меры по отводу талых вод в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию. Сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено! От этого зависит сейчас работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.

Фото: «РКС-Самара»