«РКС-Самара»: самовольные врезки – это многотысячные штрафы 

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Более 600 домовладений в частном секторе Октябрьского района города Самары проверили на предмет законности подключения к водопроводу и канализации.

С начала своей работы в Самаре, с 2013 года, РКС ведут непримиримую борьбу с самовольными подключениями и воровством воды. Каждый год об этом пишут средства массовой информации. Но самовольщики остаются глухи и слепы, продолжают подключаться и воровать воду, получать и оплачивать многотысячные начисления за свою самодеятельность.

В 2021 году «РКС-Самара» проверяет систему водоснабжения и водоотведения частного сектора Октябрьского района города Самары на предмет несанкционированных врезок. Уже обследовано 671 домовладение от ул. Лейтенанта Шмидта до Загородного парка. Владельцы 33 из них подключили воду и/или канализацию самовольно.

За незаконное пользование водоснабжением и водоотведением выставлены счета на общую сумму 2 313 000 рублей. 1 250 000 рублей уже перечислены на счёт ресурсоснабжающего предприятия. Тех, кто не хочет признавать свою вину, ждут судебные разбирательства и широкая огласка.

Зачастую о том, что происходит воровство воды или незаконный слив в общую канализацию, сообщают бдительные соседи. Ведь они добросовестно оплачивают ресурсы и не хотят жить рядом с ворами! Рабочая группа «РКС-Самара», состоящая из специалистов сбытового подразделения, технических служб и сотрудников безопасности, продолжит проверку частного сектора Октябрьского района Самары.