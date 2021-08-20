«РКС-Самара»: самовольные врезки – это многотысячные штрафы 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Принимаются сообщения о фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение.
В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкогольной продукции
Ограничения связаны с Чемпионатом и первенством Самарской области по лыжероллерам.
В Самаре будет ограничено движение: пройдут соревнования по лыжероллерам
Первые обладатели карты жителя уже смогли оценить все ее преимущества, например, получить услуги и скидки от партнеров проекта. 
В Самаре начали выдавать многофункциональные карты жителя
В отношении учеников и педагогов недопустимы ограничения по признаку вакцинирования.
Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате
Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.
На улице Аэродромной в Самаре автомобиль сбил парня на переходе, водитель с места ДТП скрылся 
Эксперты премии высоко оценили HR-платформу «Пульс» для сотрудников Сбера, пользовательский интерфейс новых банкоматов, шрифтовую систему и виджеты в интернет-банкинге СберБизнес для предпринимателей.
Сбер победил в пяти номинациях престижной премии Red Dot Award
Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому.
Паллиативная служба областного онкодиспансера получила 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива»
Обсудили дополнительные меры по сохранению здоровья и социальной поддержке работников предприятий.
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
Наверх
Самара  +37 °C, Тольятти  +36 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.15
0.69
EUR 86.61
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Детей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: самовольные врезки – это многотысячные штрафы 

20 августа 2021 10:58
191
Более 600 домовладений в частном секторе Октябрьского района города Самары проверили на предмет законности подключения к водопроводу и канализации. 

Более 600 домовладений в частном секторе Октябрьского района города Самары проверили на предмет законности подключения к водопроводу и канализации. 

С начала своей работы в Самаре, с 2013 года, РКС ведут непримиримую борьбу с самовольными подключениями и воровством воды. Каждый год об этом пишут средства массовой информации. Но самовольщики остаются глухи и слепы, продолжают подключаться и воровать воду, получать и оплачивать многотысячные начисления за свою самодеятельность. 

В 2021 году «РКС-Самара» проверяет систему водоснабжения и водоотведения частного сектора Октябрьского района города Самары на предмет несанкционированных врезок. Уже обследовано 671 домовладение от ул. Лейтенанта Шмидта до Загородного парка. Владельцы 33 из них подключили воду и/или канализацию самовольно. 

За незаконное пользование водоснабжением и водоотведением выставлены счета на общую сумму 2 313 000 рублей. 1 250 000 рублей уже перечислены на счёт ресурсоснабжающего предприятия. Тех, кто не хочет признавать свою вину, ждут судебные разбирательства и широкая огласка. 

Зачастую о том, что происходит воровство воды или незаконный слив в общую канализацию, сообщают бдительные соседи. Ведь они добросовестно оплачивают ресурсы и не хотят жить рядом с ворами! Рабочая группа «РКС-Самара», состоящая из специалистов сбытового подразделения, технических служб и сотрудников безопасности, продолжит проверку частного сектора Октябрьского района Самары.

 

Теги: РКС-Самара самовольные врезки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в 2021 году зафиксирована кража 119 крышек водопроводных и канализационных люков. Это значит, жизни тысяч самарцев находятся под угрозой!
18 августа 2021, 11:45
«РКС» предложили ужесточить ответственность за кражу, сбыт и прием крышек люков 
В Самаре в 2021 году зафиксирована кража 119 крышек водопроводных и канализационных люков. Это значит, жизни тысяч самарцев находятся под угрозой! ЖКХ
738
Больше мусора – больше засоров.
17 августа 2021, 13:44
«РКС-Самара»: если в канализацию смывать мусор, стоки так и будут течь по улицам 
Больше мусора – больше засоров. ЖКХ
834
Самовольные врезки: специалисты «РКС-Самара» проверяют частный сектор Октябрьского района
18 июня 2021, 14:10
Самовольные врезки: специалисты «РКС-Самара» проверяют частный сектор Октябрьского района
Самовольные врезки обходятся слишком дорого нарушителям закона. ЖКХ
867

В центре внимания
Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей
20 августа 2021  09:07
Губернатор поддержал разработчиков уникальной технологии переработки сине-зелёных водорослей
272
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
822
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
1082
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
1119
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
964
Весь список