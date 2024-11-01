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РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

1 ноября 2024 16:12
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Адреса, где, может быть, будет отключено ХВС для работ.

«РКС-Самара» предупреждаю р жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Вам даже не снилось, сколько работ на сетях проводится без отключения холодной воды. Но иногда приходится на время останавливать водоснабжение. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

6 ноября собираемся переложить участок водопроводной линии диаметром 300 мм на пр. Кирова рядом с ул. Ветлянской. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 22:00 в зданиях по адресам: пр. Кирова 43 К1, диспетчерская ТТУ, производственные базы и административные здания от ул. Ветлянской до Кировского моста. Жилые дома в список не попали.

 7 ноября предстоит интересная работа: будем присоединять систему водоснабжения бассейна к действующим сетям на ул. Стара-Загоры. Примерно с 09:00 до 21:00. Без ХВС на это время будут: ул.Стара Загора, 23, 25, 50, 52, гараж ГСК, ул.Гастелло, 47, 47а. Воду запасайте, или можно будет сходить к бойлеру: на ул. Стара Загора, д. 52

Всё, что написано выше - предварительно и ориентировочно. Потому что ситуация с ремонтными работами меняется очень быстро. В течение недели список работ может быть скорректирован. А воду дома в запасе лучше иметь всегда.

 

 

Теги: РКС-Самара Самара

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