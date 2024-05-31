«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

4 июня для строительных работ подрядной организации будет отключена НСП на уд. Мичурина. С 11:00 до 14:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Мичурина, 46, 48; ул. Клиническая, 17; ул. Больничная, 31.

6 июня планируется заменить задвижку диаметром 200 мм на ул. Магистральной. Без ХВС с 09:00 до 17:00 будет частный сектор в квадрате улиц Металлургическая, Зубчаниновское ш., Азовская, Воеводина.

7 июня запланирована замена задвижки и пожарного гидранта на ул. Энтузиастов. С 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать в по адресам: пр. Карла Маркса, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227; ул. Энтузиастов, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109; ул. Загорская, 1, 3, 5, 7, 4, 4а, 6, 8, 8а.

Адрес установки бойлера: ул. Энтузиастов, 105.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.