«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

28 сентября запланирована замена задвижек на ул. Советской Армии и Дыбенко. Для этого с 10:00 28 сентября до 06:00 29 сентября холодная вода будет отключена по адресам: ул. Дыбенко, 112; ул. Советской Армии, 93. Адрес установки бойлера: ул. Дыбенко, 112.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.