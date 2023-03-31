«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе мероприятия специалисты Центра общественного здоровья провели с учащимися гимназии интерактивные тренинги.
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
Объем финансирования, направленный на обновление парка подвижного состава, составит 9,5 млрд рублей.
Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Куйбышевской железной дороги составят более 29 млрд рублей в 2023 году
Энергетики привели в порядок один из самых популярных городских туристический маршрутов вдоль старейшей электростанции. Собрано и вывезено около 300 кг мусора.
Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» вышли на первый субботник
Участники круглого стола обсудили, какие проблемы существуют в ИТ-отрасли и что делается для того, чтобы обеспечить кадрами цифровую экономику России.
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Книга рассказывает о неизвестных фактах и событиях, связанных с историей становления и развития отечественной ракетно-космической техники.
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
В Самарской области построят новые дороги и социальные объекты.
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию
В нем приняли участие более 400 пловцов из 23 регионов Российской Федерации.
Дарья Арзамасцева из Самарской области выиграла первенство России по подводному плаванию
В завершении – провел прием осужденных по личным вопросам.
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий посетил ИК-29 УФСИН СО
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

31 марта 2023 16:07
124
Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется.

«РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе. Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. Сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

4 апреля для устранения утечки из колодца холодную воду могут отключить с 10:00 до 21:00 по адресу: ул. Стара Загора, 118А.

В этот же день, 4 апреля, в связи с демонтажем задвижки диаметром 200 мм. ХВС будет отключено с 22:00 до 04:00 5 апреля по адресам: ул. Ново-Садовая, 317А, 321.

Также 5 апреля будет произведена  замена двух пожарных гидрантов  по Карла Маркса, 26 и 30. ХВС будет отключено с 09:00 до 17:00 по адресам: пр. Карла Маркса, 30А, ул. Чернореченская, 62.

Адрес установки бойлера: ул. Чернореченская, 62.

6 апреля на ул. Парадная будут проводить замену трех пожарных гидрантов. Для этого холодную воду отключат с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Парадная. 4, 6, 8а/1, 8, 7, 5, 3, 1.

В этот же день, 6 апреля, в связи с заменой задвижки диаметром 150 мм. и пожарного гидранта, холодная вода будет отсутствовать с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Гагарина, 79, 81, 83, 83А, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95, 97, ч/ сектор  по Черновской магистрали, 43, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 65, 69, 75, пер Монтажников, 13, 15, 17, 19, пер. Водников, 14, 16, 18, 20, 22.

Также 6 апреля будет произведена замена узла. ХВС будет отключено с 06.04 22:00 до 07.04 06:00 по адресам: ул. Воронежская, 13, 11А, 11, 9, 7, ул. Победы, 100, 102, 100А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «РКС-Самара» впервые прошёл слёт нарушителей правил охраны труда и промышленной безопасности
30 марта 2023, 14:02
В «РКС-Самара» впервые прошёл слёт нарушителей правил охраны труда и промышленной безопасности
В «РКС-Самара» к вопросам безопасности на производстве уже много лет относятся не только серьёзно, но и креативно. ЖКХ
395
На ул. Полевой в Самаре ведется перекладка канализационной сети
29 марта 2023, 09:41
На ул. Полевой в Самаре ведется перекладка канализационной сети
Сейчас работа по перекладке вышла на финальный этап и будет завершена в ближайшее время. ЖКХ
448
Должников предупредили SMS-ками.
27 марта 2023, 14:56
Более 13 тысяч жителей-должников «РКС-Самара» получат сообщение о передачи их дел в суд
Должников предупредили SMS-ками. ЖКХ
719

В центре внимания
Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях.
31 марта 2023  15:07
Дмитрий Азаров провел заседание Областного родительского собрания
158
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
186
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
472
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1183
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
417
Весь список