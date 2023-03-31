«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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«РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе. Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. Сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

4 апреля для устранения утечки из колодца холодную воду могут отключить с 10:00 до 21:00 по адресу: ул. Стара Загора, 118А.

В этот же день, 4 апреля, в связи с демонтажем задвижки диаметром 200 мм. ХВС будет отключено с 22:00 до 04:00 5 апреля по адресам: ул. Ново-Садовая, 317А, 321.

Также 5 апреля будет произведена замена двух пожарных гидрантов по Карла Маркса, 26 и 30. ХВС будет отключено с 09:00 до 17:00 по адресам: пр. Карла Маркса, 30А, ул. Чернореченская, 62.

Адрес установки бойлера: ул. Чернореченская, 62.

6 апреля на ул. Парадная будут проводить замену трех пожарных гидрантов. Для этого холодную воду отключат с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Парадная. 4, 6, 8а/1, 8, 7, 5, 3, 1.

В этот же день, 6 апреля, в связи с заменой задвижки диаметром 150 мм. и пожарного гидранта, холодная вода будет отсутствовать с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Гагарина, 79, 81, 83, 83А, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95, 97, ч/ сектор по Черновской магистрали, 43, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 65, 69, 75, пер Монтажников, 13, 15, 17, 19, пер. Водников, 14, 16, 18, 20, 22.

Также 6 апреля будет произведена замена узла. ХВС будет отключено с 06.04 22:00 до 07.04 06:00 по адресам: ул. Воронежская, 13, 11А, 11, 9, 7, ул. Победы, 100, 102, 100А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.