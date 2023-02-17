«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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На этой неделе специалисты «РКС-Самара» планируют провести ряд ремонтно-профилактических работ. Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.

Так, в связи с переврезкой трубы диаметром 100 мм в понедельник 20 февраля примерно с 9 до 17 часов без холодной воды может остаться дом 133 по ул. Красноармейской. По этому же адресу будет предоставлен бойлер с питьевой водой.

В этот же день - 20 февраля - для установки задвижки диаметром 200 мм может быть отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Ново Садовая: 317А, 321. Ориентировочное время проведения работ: с 8 до 20 часов.

Во вторник, 21 февраля, для устранения технологического отказа на водопроводной линии диаметром 50 мм, возможно, понадобится отключение холодной воды по адресам: ул. Спортивная, 25 В и Никитинская пл., 5/28. Если всё пойдёт по плану, отключение будет кратковременное: примерно с 9:30 до 11 часов.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.