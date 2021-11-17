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«РКС-Самара» разработали программу воздействия на должников-юридических лиц

17 ноября 2021 10:35
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«РКС-Самара» разработали программу воздействия на должников-юридических лиц

Даже небольшие долги за ЖКХ могут создать большие проблемы и предприятию, предоставляющему услуги, и самому должнику.

Среди абонентов «РКС-Самара» есть категория юридических лиц (предприятия сферы услуг, коммерческие организации и пр.), чья задолженность составляет небольшую сумму: каждый из 355 таких абонентов за 3 и более месяца накопили менее 10 тысяч рублей, но в общей сложности это дало сумму 876 тысяч рублей. 

Заставить платить предприятия с небольшими суммами долга очень сложно, работа кропотливая, длительная и неблагодарная. Но прощать даже такие долги  предприятие не намерено. На 876 тысяч можно приобрести более 150 крышек люков, оплатить несколько дней работы дополнительных аварийных бригад, приобрести реагенты для станции водоподготовки и пр. Любой долг должен быть оплачен. 

Вчера, 16 ноября, список всех небольших, но злостных должников из числа юридических лиц размещен на сайте по ссылке https://samcomsys.ru/debtorsul. Кроме того здесь размещены списки должников-юрлиц с суммой долга более 300 тысяч рублей и должников-банкротов.

С сегодняшнего дня, 17 ноября, бригады «РКС-Самара» начнут отключать офисы этих компаний от услуг водоснабжения  и водоотведения. О тех должниках, кто не внесет оплату согласно платежным документам до 19 ноября, узнают жители города благодаря публичной акции, которую разрабатывает ресурсоснабжающая компания. 

 

Теги: РКС-Самара

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