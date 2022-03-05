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«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 9 февраля по 11 марта 2022 года.

На следующей неделе «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ на городских сетях водоснабжения по следующим адресам:

Адрес Описание работ Адреса без холодного водоснабжения Примерное время отключения г. Самара, Московское шоссе, 20 В Замена двух вводных и двух напорных задвижек д-200мм в НСП Московское шоссе, 18, 20 10.03.22 с 09:00 до 16:00 г. Самара,

ул. Волгина, 116, 120 Установка общедомовых приборов учёта ул. Волгина, 116, 120; ул. Аэродромная, 43

Бойлер: ул. Аэродромная, 43 10.03.22 с 09:00 до 19:00 г. Самара, ул. Мориса Тореза, 47 Установка общедомовых приборов учёта ул. Мориса Тореза, 47; ул. Революционная, 137, 139. Бойлер: ул. Революционная, 139 11.03.22 с 09:00 до 19:00

Обращаем ваше внимание, что информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.