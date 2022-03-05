«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 9 февраля по 11 марта 2022 года.
На следующей неделе «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ на городских сетях водоснабжения по следующим адресам:
|
Адрес
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Описание работ
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Адреса без холодного водоснабжения
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Примерное время отключения
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г. Самара, Московское шоссе, 20 В
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Замена двух вводных и двух напорных задвижек д-200мм в НСП
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Московское шоссе, 18, 20
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10.03.22 с 09:00 до 16:00
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г. Самара,
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Установка общедомовых приборов учёта
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ул. Волгина, 116, 120; ул. Аэродромная, 43
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10.03.22 с 09:00 до 19:00
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г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 47
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Установка общедомовых приборов учёта
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ул. Мориса Тореза, 47; ул. Революционная, 137, 139.
Бойлер: ул. Революционная, 139
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11.03.22 с 09:00 до 19:00
Обращаем ваше внимание, что информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.