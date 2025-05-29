"РКС-Самара" провели уроки правильного пользования канализацией в детских садах

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«РКС-Самара» провели первые уроки водоснабжения и водоотведения в детских садах №172 и 350. Малышам рассказали, как происходит забор воды из Волги, её очищение и подготовка для водопроводной сети, а также транспортировка уже использованной воды по сетям канализации.

На занятии показали мультфильм о работе системы водоотведения. Также ребята провели эксперимент на тренажёре, который сконструировали сотрудники «РКС-Самара»: внутрь трубы дети поместили бумагу, фруктовые очистки, влажные салфетки - и сами увидели, как образуется засор.

«Воспитание правильного отношения к ресурсам жизнеобеспечения должно начинаться с раннего детства. Даже самые маленькие должны понимать, как и каким трудом поставляется вода в дома, какие правила надо соблюдать, чтобы канализация работала без перебоев», - отметили сотрудники цеха эксплуатации сетей водоотведения.

«РКС-Самара» напоминают, в унитаз и раковину нельзя смывать влажные салфетки и бумагу, средства гигиены и подгузники, ватные палочки и наполнители для кошачьих лотков. Весь мусор нужно бросать в предназначенное для него ведро, иначе придётся долго сидеть без канализации.

Фото "РКС-Самара"