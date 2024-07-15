«РКС-Самара» провели соревнования по гребле

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«РКС-Самара» не первый год пропагандируют греблю на лодках «Драконах». Это массовый спорт, гармонично развивающий участников, веселый и привлекающий большое число зрителей. В минувшие выходные сотрудники предприятия выявляли сильнейшую команду в контуре «РКС» Самарской области.

В соревнованиях приняли участие 4 команды из Самары и одна («Н2ВоКС») из Тольятти, больше всех удивившая наблюдателей. В самом первом заезде гребцы «Н2ВоКС» перевернулись, но регламент соревнований позволил неудачникам первых раундов еще раз испытать свои силы, и тольяттинцы воспользовались им на 100%, заняли второе место!

Победителями, уже не первый раз, стала команда «Аквасток». Эксперты мало сомневались в этой победе по двум одинаково значимым причинам. Во-первых, спортсмены «Аквастока» тренируются больше других и отличаются особым энтузиазмом, а во-вторых, в день соревнований бессменный капитан, Владимир Поселенов, отмечал день рождения, и команда приложила все усилия, чтобы сделать ему достойный коллективный подарок.

Итоговые призовые места распределились следующим образом:

«Аквасток» «Н2ВоКС» «Арго»

Удовольствие получили все: и победители, и те, кто не дошел до финиша, но зато весело понырял, и зрители, поддерживавшие «своих» и не совсем «своих». Соревнования по гребле, они же «день здоровья» и «хорошего настроения», удались. Следующие соревнования состоятся в августе с приглашением всех желающих команд города. Гребите с нами, гребите как мы, гребите лучше нас!