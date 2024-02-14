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«РКС-Самара» продолжают сотрудничество с городскими организациями для правильной работы пожарных гидрантов.

14 февраля 2024 13:25
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«РКС-Самара» продолжают сотрудничество с городскими организациями для правильной работы пожарных гидрантов.

В систему пожаротушения Самары входят около 5 тысяч пожарных гидрантов (ПГ). За их работоспособность отвечают работники «РКС-Самара», хотя сами гидранты находятся зачастую на территории торговых центров, школ, детских садов и пр. По существующему регламенту специалисты ресурсной организации должны два раза в год проверять работоспособность ПГ. Всего два раза в год. А пожар может случиться в любой день между этими проверками, гидрант может быть засыпан снегом и мусором, на них могут быть припаркованы машины. Повлиять на эту ситуацию ресурсная компания не может, а вот собственники территорий – вполне. Совсем не сложно при осмотре территории проверить доступ к средству пожаротушения, очистить один квадратный метр около крышки, понимая насколько это важно для здоровья и жизни посетителей. С этой целью «РКС-Самара» уже несколько лет заключает договоры с партнёрами.

 Вам - только крышка: краткая суть соглашения по пожарным гидрантам. По этому соглашению руководство детских садов, школ, магазинов берёт на себя обязательства следить за ВНЕШНЕЙ частью пожарных гидрантов, расположенных рядом с учреждением: счищать снег и следить, чтобы колодец не загораживали, не парковали на нём машины, не складировали туда мусор. Всё. Внутренняя часть ПГ - это зона ответственности ресурсной компании, которая регулярно осматривает колодцы, ремонтирует и обновляет вышедшие из строя механизмы.

За два последних года подразделения «РКС-Самара» заключили больше 230 таких соглашений и работа продолжается. Ресурсная компания искренне благодарит всех, кто с пониманием относится этой важной работе. Правда, выросло число организаций, которые отказываются брать на себя, как им кажется, дополнительные обязательства. Но эти незначительные усилия в чрезвычайной ситуации могут спасти жизни людей и точно будут не напрасны.

Теги: РКС-Самара

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