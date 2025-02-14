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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтно-профилактических работах на неделю

14 февраля 2025 19:06
168
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!

Специалисты «РКС-Самара» проведут ремонт водовода на ул. Советской Армии, 200. Для этого с 09:00 15 февраля до 20:00 18 февраля будет закрыто движение по ул. Советской Армии от Московского шоссе до ул. Тихвинской.

На 16 февраля запланирован ремонт пожарных гидрантов на улицах Георгия Димитрова и Стара Загора. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 16:00 в домах по адресам: ул. Георгия Димитрова, 34, 36, 38, 40, 42, 46; ул. Стара-Загора, 128Ж, 146, 148, 150, 152, пр. Кирова, 301, 305.

19 февраля будут заменены две запорные арматуры диаметром 300 мм на ул. Ташкентской. Для этого с 9:00 до 22:00 холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Ташкентская, 110, 122, 124, 132, 138, 138А, 140, 142, 144,  156, 158, 160, 160А , 162, 162А, 164, 166, 166А, 168,  170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 184А, 186А, 188, 190, 192, 194, 196, 196А, 198; ул. Георгия Димитрова, 17, 65, 67.

20 февраля планируется замена рубильников на электрическом вводе на ул. Аэродромной. В связи с этим с 09:30 до 13:00 без ХВС будет дом по адресу: ул. Аэродромная, 126А.

Также 20 февраля будут заменены задвижки диаметром 150, 200 и 300 мм на ул. Физкультурной. Холодную воду придётся отключить с 10:00 20.02.2025 до 02:00 21.02.2025 в домах по адресам: ул. Физкультурная, 33А, 41, 96, 98, 98А, ул. Калинина, 2, 4, ул. Победы, 99 (1/2 дома), ул. Ново-Вокзальная, 5, ул. Красных Коммунаров, 5, ул. Туркменская - частный сектор.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара Самара

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