Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения

24 октября 2025 15:50
141
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

25 октября запланарована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Чапаевская, 186-232, 183-205, ул. Вилоновская, 12, 13,ул. Ленинская, 79-135, 120А-158, ул. Льва Толстого, 96, ул. Некрасовская, 41-21, 48-28, ул. Фрунзе, 90-116, 93-141, ул. Куйбышева, 82-116, 99-133.

28 октября из-за переврезки на водопроводной линии диаметром 315 мм  холодная вода будет отключена с 08:00 28.10.2025 до 07:00 29.10.2025 в СНТ «Орлов Овраг».

Также 28 октября для технического присоединения жилого дома к водопроводной линии на пр. Масленникова без ХВС с 09:00 до 21:00 будут дома по адресам: ул. Луначарского, 8А, 12, Автобусный проезд, 3, пр. Масленникова, 7, 7А, ул. Скляренко, 2б.

Адрес установки бойлера: ул. Луначарского, 12.

29 октября планируются работы на НСП №200: текущий ремонт  напорного трубопровода и запорной арматуры диаметром 300 мм; монтаж врезок на преобразователях давления; демонтаж манометрической стойки. С 10:00 до 12:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Минская, 27-39,ул. Черемшанская, 137, 139, 156, ул. Нагорная, 132, 134, 136.

30 октября в связи с испытанием кабельных линий 0,4 кВ на НСП №107 с 10:30 до 14:00 на пониженном давлении ХВС будут дома по адресам: ул. Бакинская, 5-21, ул. Бакинская, 23, 25, 27, 27А, ул. Грозненская, 6, ул. Зелёная, 5-23, 25, 8А, 15А, 11А, ул. Калининградская, 1-52, ул. Кишиневская, 1-22, ул. Медицинская, 1-17, 2, 4, 4К, 6А, ул. Молдавская, 3-17, 12-24, Пугачевский тракт, 8-16, 26-56, 62-66, 62А, ул. Рижская, 1-13, ул. 40-лет Пионерии, 10-23, ул. Строителей, 1-13, ул. Стадионная, 4, Торговый пер., 3-28, 4А, ул.  Нефтянников, 12, 14А, 23-49, 4-22А, ул. Фасадная, 22А, 21А, 13А, 19, 2А, 2, 1-28, пер. Молодежный, 13, 3-22, 19А, 20А.

Также 30 октября будет заменен узел диаметром 300 мм. Для этого с 09:00 30.10.2025 до 00:00 31.10.2025 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Аминева, 3, 5, 5Б, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, ул. Губанова, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, Московское ш., 258, 260, ул. Ново-Садовая, 337, 339, 341, 341В, ул. Аминева, 17. 

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

