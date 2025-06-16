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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на начавшуюся неделю

16 июня 2025 09:27
142
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на начавшуюся неделю

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, компания сообщает адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

На 18 июня запланирована замена пожарного гидранта на 9-й просеке. Холодную воду придётся отключить с 09:00 до 18:00 в домах по адресам: 9 просека 1 линия, 38; 9 просека 2 линия, 3а, 3б, 3в, 3г, 19, 25, 43к2, 43к4.

19 июня заменят задвижку диаметром 300 мм на ст. Безымянка. В связи с этим без ХВС с 10:00 до 21:00 будут дома по адресам: ст. Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8, 9.

Адрес установки бойлера: ст. Безымянка, 1.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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