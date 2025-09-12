«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю

191

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

14 сентября заменим пожарные гидранты на ул. Печёрской и И.Булкина. Холодная вода будет отключена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Печёрская, 111-125, 102-118; ул. Отважная, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул. Черноморская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; пер. Лучистый, 3, 3а, 5, 7; ул. И.Булкина, 54, 64.

Адрес установки бойлера: пер. Лучистый, 5.

15 сентября запланирована замена задвижки на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Демократической. В связи с этим с 09:00 до 21:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Демократическая, 35, 41, 43; ул. Ташкентская, 236, 238, 240.

18 сентября для проведения профилактических работ будет отключен участок водовода В-12. Холодная вода будет отключена с 10:00 18.09.2025 до 10:00 19.09.2025 в п. Мехзавод и мкр. «Новая Самара».

Адреса установки бойлеров: 15-й квартал, 20Б; 15-й квартал, 5; 7-й квартал, 10; ул. Н.Баженова, 7 (Новая Самара); 10-й квартал, 1.

19 сентября планируется замена задвижки на водопроводной линии диаметром 150 мм на ул. М. Тореза. С 10:00 до 16:00 без ХВС будут: ул. М.Тореза, 115, 117, 119, 125, 129, 131.

Адрес установки бойлера: ул. М.Тореза, 125.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.