«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю

12 сентября 2025 16:11
191
Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

14 сентября заменим пожарные гидранты на ул. Печёрской и И.Булкина. Холодная вода будет отключена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Печёрская, 111-125, 102-118; ул. Отважная, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул. Черноморская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; пер. Лучистый, 3, 3а, 5, 7; ул. И.Булкина, 54, 64.

Адрес установки бойлера: пер. Лучистый, 5.

15 сентября запланирована замена задвижки на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Демократической. В связи с этим с 09:00 до 21:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Демократическая, 35, 41, 43; ул. Ташкентская, 236, 238, 240.

18 сентября для проведения профилактических работ будет отключен участок водовода В-12. Холодная вода будет отключена с 10:00 18.09.2025 до 10:00 19.09.2025 в п. Мехзавод и мкр. «Новая Самара».

Адреса установки бойлеров: 15-й квартал, 20Б; 15-й квартал, 5; 7-й квартал, 10; ул. Н.Баженова, 7 (Новая Самара); 10-й квартал, 1.

19 сентября планируется замена задвижки на водопроводной линии  диаметром 150 мм на ул. М. Тореза. С 10:00 до 16:00 без ХВС будут: ул. М.Тореза, 115, 117, 119, 125, 129, 131.

Адрес установки бойлера: ул. М.Тореза, 125.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
11 сентября 2025, 16:31
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий. ЖКХ
423
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
05 сентября 2025, 15:42
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Адреса возможных отключений воды в Самаре. ЖКХ
778
Новый фонтан и пространство около шестигранника – результат совместной работы сотрудников «РКС-Самара».
05 сентября 2025, 15:07
Сотрудники «РКС-Самара» установили новый арт-объект в Самаре               
Новый фонтан и пространство около шестигранника – результат совместной работы сотрудников «РКС-Самара». ЖКХ
982

В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
208
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
253
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
297
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
249
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
460
Весь список