«РКС-Самара» предупреждают абонентов: в нескольких районах города навязывают замену счётчиков

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В «РКС-Самара» поступают жалобы от абонентов на недобросовестные компании по замене счётчиков. Несколько похожих случаев произошло в Красноглинском и Кировском районах. Неизвестные, представляясь сотрудниками ресурсной компании, настаивали на том, что закон обязывает их сделать поверку счётчиков. После чего сообщали жильцам, что приборы неисправны и их нужно заменить, предлагали сделать это сразу на месте. Схема уже недобросовестная, ведь приборы в большинстве случаев исправны, а до поверки ещё есть время. Однако в некоторых случаях ситуация усугубилась тем, что неизвестные мастера не оставляли никаких документов о произведённых работах, только чек.

Когда абоненты обращались в «РКС-Самара» сообщить о замене счетчиков, оказывалось, что подтвердить работы по переустановке просто нечем. Всё это приводило только к дополнительным тратам за опломбировку новых счётчиков, так как нет акта о демонтаже старого прибора учёта.

Ресурсное предприятие убедительно просит абонентов внимательно изучить сроки поверки своих приборов учёта: они указаны в паспорте прибора и в квитанции от «РКС-Самара» (правый нижний угол). Если производится поверка, демонтаж старых счётчиков, установка новых, необходимо обязательно получить у исполнителей документы о произведённых работах - акт с указанием номеров старых и новых ИПУ, показаний и даты.

Услуги по поверке, замене и установке ИПУ от «РКС-Самара» оказывает официальный представитель фирмы ООО «СтройГарант - М».