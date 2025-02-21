«РКС-Самара» предупреждает самарцев о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!

22 февраля проведут замену гидрантов на ул. Балаковской. Для этого с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. 8-я Толевая, ч/сектор 7-37, ул. 6-я Толевая, ч/сектор 16-44. Адреса на пониженном давлении: ул. Битумная 1-35, ул. Авроры, 9, 11, 13, 15, 17.

25 февраля заменят две задвижки диаметром 300 мм на ул. Ташкентской. Холодную воду придётся отключить с 09:00 до 22:00 в домах по адресам: ул. Ташкентская, 186А, 188, 190, 184А, 164, 192, 194, 196, 196А, 198, 172, 170, 176, 174, 180, 178, 184, 182, 166, 166А, 168, 162А, 162, 158, 156, 144, 160А, 160, 160А, 138А, 138, 140, 142, 124, 122, 132, 110, ул. Георгия Димитрова, 67, 65, 17.

27 февраля будут проводиться работы на НСП на ул. Ташкентской - будут ремонтировать задвижки. Для этого с 09:00 до 12:25 холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Ташкентская, 105, 121, 123, 125, 131, 133, ул. Ст.-Загора 267а, б, в, г, е, ж, 275

В этот же день 27 февраля планируется замена задвижек диаметром 200 и 300 мм на ул. Алма-Атинской. В связи с этим с 09:00 до 17:00 без ХВС будут дома по адресам: ул.Алма-Атинская, 108Г, 100А, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.