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«РКС-Самара» предупреждает: канализация не для сброса талых и дождевых вод

27 марта 2024 14:16
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Сброс талых и дождевых вод в канализационные колодцы  усложняет ситуацию в городе.  

Только за минувшие сутки приток воды на объекты канализационной системы города увеличился в несколько раз. Канализационная насосная станция, принимающая стоки с Управленческого, перекачала 16 тысяч кубометров вместо обычных 4. Во многом это происходит из-за того, что в систему водоотведения, открывая канализационные колодцы, принудительно сбрасывают воду и отдельные жители, и компании. Делать это категорически запрещено. Система хозфекальной канализации  не рассчитана на такое увеличение объема, прием талых вод. Канализация переполняется и выходит на поверхность в другом месте, только уже с канализационными стоками.  В ночь с 26 на 27 марта диспетчерская служба «РКС-Самара» приняла 60! заявок об изливах из системы канализации!

Увеличение объема воды еще не самое страшное. Еще бОльшую угрозу несет мусор, который находится в потоках воды. Он выводит из строя оборудование, что грозит уже самыми тяжелыми последствиями. Всего за пару часов сегодня утром на Городские очистные канализационные сооружения приплыло 8 тонн тряпок. Эти тряпки и другой мусор сотрудники ГОКС вынуждены соскребать вручную, поддерживая работу сооружений.

Не осложняйте ситуацию! Выполняйте правила действий в паводок! «РКС-Самара» предупреждает, если будут зафиксированы случаи открытия канализационных колодцев для пропуска воды с улиц, то будут применяться меры административного воздействия,  в частности в отношении УК, на чьей территории находится колодец. Не умножайте сложности, соблюдайте правила!

Категорически запрещено сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды! От этого зависит сейчас работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 

 

 

Теги: РКС-Самара

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