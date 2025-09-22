Я нашел ошибку
Главные новости:
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
Мероприятия
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!

22 сентября 2025 10:00
Уважаемые жители Куйбышевского района! Плановые работы 23.09.2025 ОТМЕНЕНЫ! 
 
           ул. Старонабережная, 1-108;

ул. Таганская, 1-40Д;

ул. Самодеятельная, 1-26;

ул. Оружейная, 1-59;

ул. Средняя, 1-36;

ул. Заусадебная, 1-18;

ул. Снежная, 1-21;

ул. Реактивная, 1-32;

ул. Спутника, 1-16;

ул. Лысвенская, 1-71;

ул. Уральская, 1-219;

ул. Барнаульская, 1-37;

ул. Барабинская, 1-36;

ул. Омская, 1-36;

ул. Тюменская, 1-36;

ул. Курганская, 1-41;

ул. Томская, 1-42;

ул. Ачинская, 1-43;

ул. Оросительная, 1-91;

ул. Просторная, 1-77;

ул. 9-я Кряжская, 1-16;

ул. 8-я Кряжская, 1-18;

ул. 7-я Кряжская, 1-26;

ул. 6-я Кряжская, 1-31;

ул. 5-я Кряжская, 1-29;

ул. 4-я Кряжская, 1-39;

ул. 3-я Кряжская, 1-38;

ул. 2-я Кряжская, 1-48;

ул. 1-я Кряжская, 1-63;

ул. Ровная, 1-58;

ул. Болотная, 1-71;

ул. Восстания, 1-68;

ул. Серпуховская, 1-86;

ул. Новонабережная, 1-63;

ул. Опанская, 1-21;

ул. Грозненская, 1-69;

ул. Калининградская, 1-52;

Молодежный пер, 3-23;

ул. Молдавская, 1-24;

Торговый пер., 1-28;

Грозненский пер., 1-7;

ул. Арбатская, 1-9;

ул. Ковровская, 4-8;

ул. Сибирская, 1-53;

ул. Возрождения, 1-30;

Новокуйбышевское шоссе, 1-118;

ул. Тамбовская, 1-39;

Краснодарский пер., 1-15;

ул. Хасановская, 1-21;

ул. Северная, 1-14, 12-16;

Утевский пер. 1-21;

ул. Саратовская, 1-62;

ул. Войкова, 1-196;

Саратовский пер. 1-16;

ул. Минусинская, 1-46;

ул. Ереванская, 1-22;

Енисейский пер., 1-15;

Бурейский пер., 1-17;

Зейский пер., 1-18;

Шкиперский пер. 1-10;

Калужский пер. 1-10;

ул. Гомельская, 1-9;

ул. Вильнюсская, 1-8;

ул. Утевская, 1-20, 23;

ул. Дружбы Народов, 1-27;

ул. Радио, 6;

ул. Гурьянова, 1-9;

ул. Хасановская, 4-39;

Пугачевский тракт, 1-82;

Новомолодежный пер., 1-37;

Долотный пер., 1-28;

ул. Бакинская, 1-40;

ул. Зеленая, 5-25;

ул. Кишиневская, 1-17;

ул. Фасадная, 2-28;

ул. Нефтяников, 2-49;

ул. 40 лет Пионерии, 4-24;

ул. Егорова, 1-22;

ул. Стадионная, 1-12А;

ул. Рижская, 1-9;

Строителей пер., 1-11;

ул. Медицинская, 1-17;

ул. Придорожная, 1-17;

ул. Фестивальная, 1-6;

ул. Восковая, 3-9;

ул. Липяговская, 1-9;

ул. Заводская, 1-11;

ул. Опорная, 1-13;

ул. Собинская, 1-25;

ул. Олонецкая, 1-29;

ул. Боровая, 4-30;

ул. Вологодская, 1-14;

ул. Эльтонская, 1-31, 4-8;

ул. Красный Кряжок, 1-103;

ул. Трубная, 9, 1-53;

ул. Ржевская, 1-37;

Стромиловское шоссе, 116 км;

ул. Силаева, 1, 19;

Медгородок (Зеленая-Бакинская);

пер. Кольчугинский/ул. Арбатская (котельная п. 113)


 Работы планируется провести на следующей неделе. О точной дате и времени сообщим в ближайшее время.

 

Теги: РКС-Самара

