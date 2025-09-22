РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!

Уважаемые жители Куйбышевского района! Плановые работы 23.09.2025 ОТМЕНЕНЫ!
ул. Старонабережная, 1-108; ул. Таганская, 1-40Д; ул. Самодеятельная, 1-26; ул. Оружейная, 1-59; ул. Средняя, 1-36; ул. Заусадебная, 1-18; ул. Снежная, 1-21; ул. Реактивная, 1-32; ул. Спутника, 1-16; ул. Лысвенская, 1-71; ул. Уральская, 1-219; ул. Барнаульская, 1-37; ул. Барабинская, 1-36; ул. Омская, 1-36; ул. Тюменская, 1-36; ул. Курганская, 1-41; ул. Томская, 1-42; ул. Ачинская, 1-43; ул. Оросительная, 1-91; ул. Просторная, 1-77; ул. 9-я Кряжская, 1-16; ул. 8-я Кряжская, 1-18; ул. 7-я Кряжская, 1-26; ул. 6-я Кряжская, 1-31; ул. 5-я Кряжская, 1-29; ул. 4-я Кряжская, 1-39; ул. 3-я Кряжская, 1-38; ул. 2-я Кряжская, 1-48; ул. 1-я Кряжская, 1-63; ул. Ровная, 1-58; ул. Болотная, 1-71; ул. Восстания, 1-68; ул. Серпуховская, 1-86; ул. Новонабережная, 1-63; ул. Опанская, 1-21; ул. Грозненская, 1-69; ул. Калининградская, 1-52; Молодежный пер, 3-23; ул. Молдавская, 1-24; Торговый пер., 1-28; Грозненский пер., 1-7; ул. Арбатская, 1-9; ул. Ковровская, 4-8; ул. Сибирская, 1-53; ул. Возрождения, 1-30; Новокуйбышевское шоссе, 1-118; ул. Тамбовская, 1-39; Краснодарский пер., 1-15; ул. Хасановская, 1-21; ул. Северная, 1-14, 12-16; Утевский пер. 1-21; ул. Саратовская, 1-62; ул. Войкова, 1-196; Саратовский пер. 1-16; ул. Минусинская, 1-46; ул. Ереванская, 1-22; Енисейский пер., 1-15; Бурейский пер., 1-17; Зейский пер., 1-18; Шкиперский пер. 1-10; Калужский пер. 1-10; ул. Гомельская, 1-9; ул. Вильнюсская, 1-8; ул. Утевская, 1-20, 23; ул. Дружбы Народов, 1-27; ул. Радио, 6; ул. Гурьянова, 1-9; ул. Хасановская, 4-39; Пугачевский тракт, 1-82; Новомолодежный пер., 1-37; Долотный пер., 1-28; ул. Бакинская, 1-40; ул. Зеленая, 5-25; ул. Кишиневская, 1-17; ул. Фасадная, 2-28; ул. Нефтяников, 2-49; ул. 40 лет Пионерии, 4-24; ул. Егорова, 1-22; ул. Стадионная, 1-12А; ул. Рижская, 1-9; Строителей пер., 1-11; ул. Медицинская, 1-17; ул. Придорожная, 1-17; ул. Фестивальная, 1-6; ул. Восковая, 3-9; ул. Липяговская, 1-9; ул. Заводская, 1-11; ул. Опорная, 1-13; ул. Собинская, 1-25; ул. Олонецкая, 1-29; ул. Боровая, 4-30; ул. Вологодская, 1-14; ул. Эльтонская, 1-31, 4-8; ул. Красный Кряжок, 1-103; ул. Трубная, 9, 1-53; ул. Ржевская, 1-37; Стромиловское шоссе, 116 км; ул. Силаева, 1, 19; Медгородок (Зеленая-Бакинская); пер. Кольчугинский/ул. Арбатская (котельная п. 113)
Работы планируется провести на следующей неделе. О точной дате и времени сообщим в ближайшее время.