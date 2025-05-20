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"РКС-Самара" поздравляют жителей с Днём Волги

20 мая 2025 13:45
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"РКС-Самара" поздравляют жителей с Днём Волги

«РКС-Самара» поздравляют абонентов с Днём Волги и напоминают, что заботятся не только о качестве питьевой воды, но и об окружающей среде. Ежедневно насосно-фильтровальные станции компании забирают больше 500 тысяч кубометров волжской воды для нужд жителей, а после тщательной очистки возвращают обратно в реку.

Также ведётся постоянный мониторинг качества ресурса, поставляемого в сотни домов города-миллионника. Технологи «РКС-Самара» в 2024 году провели больше 257 тысяч исследований природной и питьевой воды по нескольким показателям. Жители даже не замечают, что в Волге происходят сезонные изменения - ведь в кран приходит прозрачная и чистая вода.

В этом году мягкой волжской водой начали снабжать Куйбышевский и часть Волжского районов. Для этого «РКС-Самара» построили два водовода диаметром 1000 мм. В результате улучшилось качество жизни 115 тысяч жителей региона.

День Волги - не только праздник, но и напоминание о большой ответственности перед природой и жителями. «РКС-Самара» продолжают внедрять современные технологии и совершенствовать процессы, чтобы сохранить чистоту Волги для будущих поколений.

 

Теги: РКС-Самара

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