«РКС-Самара» постепенно заводят воду в дома всех желающих и убирают водоразборные колонки с улиц

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В Самаре сейчас чуть больше 500 действующих водоразборных колонок (ВРК). Каждый день бригады участка ВРК выезжают по заявкам на ремонт и профилактику оборудования.

Зимой, в основном, приходится отогревать замёрзшие устройства. На это уходит много времени: прежде чем приступить к работам на самой колонке, бригада чистит лёд и снеговые завалы, часто к колонке невозможно подойти. После этого начинается процесс отогревания: рабочие обследуют внешнюю часть ВРК, устраняют повреждения. Если промерзание не слишком сильное, его удается устранить снаружи, без демонтажа механизма. Но чаще всего мороз добирается до водоприёмника, который располагается под землёй в колодце. Тогда требуются ремонтно-восстановительные работы уже внутри: колонку разбирают, отливают горячей водой и промывают.

Работа по одному адресу – час минимум. В день одна бригада успевает отогреть в среднем 6-8 колонок. Устаревшее устройство приходится ремонтировать устаревшими же методами: никакие средства механизации, автоматизации и компьютеризации здесь не работают. По словам специалистов, это неудобно и слишком затратно. Колонками пользуется всё меньше людей, устройства часто стоят без дела, из-за чего промерзают ещё быстрее. Зимой вокруг колонки из-за постоянного разбрызгивания воды образуется наледь, летом – постоянная сырость и грязь, их часто ломают недобросовестные жители, подсоединяя шланги для мытья машин и полива своих участков.

Водоразборные колонки в Самаре ещё являются частью общей системы водоснабжения, но необходимость в них скоро отпадёт. В городе планируется сохранить лишь несколько штук в память об их исторической роли, а все дома будут подключены в централизованной системе водоснабжения. Уже четвёртый год «РКС-Самара» реализует программу «Вода с улицы – в дом», её цель – помочь горожанам подключиться к центральному водоснабжению на льготных условиях и убрать с улиц водоразборные колонки, которые неудобны и специалистам по водоснабжению, и самим жителям. По программе к городскому водопроводу уже подключились больше 140 домов, ликвидировано около 700 колонок.

Фото: «РКС-Самара»