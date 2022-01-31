Я нашел ошибку
Главные новости:
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра.
Самарцев приглашают к участию в конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён»
В настоящее время принимается решение о введении дополнительных ограничений по массовым мероприятиям.
Оперштаб СО: Крайне напряжённая обстановка сохраняется
"Новая газета" подала в СК заявление на Кадырова.
"Новая газета" просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова о возбуждении ненависти
Оперативно организовать работу всех ответственных структур с учётом метеопрогноза – такую задачу поставил губернатор.
Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш во время оттепели 
Верующим из числа осужденных и сотрудников будет предоставлена возможность прикоснуться к святыне.
В ИК-5 Самарской области доставят ковчег с мощами восемнадцати святых
Ежедневно порядка 35 маршрутов охватывают комиссионными проверками, и все они документируются.
Масочный режим: за неделю в суды Самары направлено 60 протоколов в отношении нарушителей
Колонки остаются в прошлом. 
«РКС-Самара» постепенно заводят воду в дома всех желающих и убирают водоразборные колонки с улиц
Из-за ухудшения в стране ситуации по гриппу птиц.
Россельхознадзор с 1 февраля  запретил ввоз птицеводческой продукции из Молдавии
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.47
-0.35
EUR 86.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» постепенно заводят воду в дома всех желающих и убирают водоразборные колонки с улиц

31 января 2022 15:28
135
Колонки остаются в прошлом. 

В Самаре сейчас чуть больше 500 действующих водоразборных колонок (ВРК). Каждый день бригады участка ВРК выезжают по заявкам на ремонт и профилактику оборудования. 

 Зимой, в основном, приходится отогревать замёрзшие устройства. На это уходит много времени: прежде чем приступить к работам на самой колонке, бригада чистит лёд и снеговые завалы, часто к колонке невозможно подойти. После этого начинается процесс отогревания: рабочие обследуют внешнюю часть ВРК, устраняют повреждения. Если промерзание не слишком сильное, его удается устранить снаружи, без демонтажа механизма.  Но чаще всего мороз добирается до водоприёмника, который располагается под землёй в колодце. Тогда требуются ремонтно-восстановительные работы уже внутри: колонку разбирают, отливают горячей водой и промывают. 

Работа по одному адресу – час минимум. В день одна бригада успевает отогреть в среднем 6-8 колонок. Устаревшее устройство приходится ремонтировать устаревшими же методами: никакие средства механизации, автоматизации и компьютеризации здесь не работают. По словам специалистов, это неудобно и слишком затратно. Колонками пользуется всё меньше людей, устройства часто стоят без дела, из-за чего промерзают ещё быстрее. Зимой вокруг колонки из-за постоянного разбрызгивания воды образуется наледь, летом – постоянная сырость и грязь, их часто ломают недобросовестные жители, подсоединяя шланги для мытья машин и полива своих участков. 

Водоразборные колонки в Самаре ещё являются частью общей системы водоснабжения, но необходимость в них скоро отпадёт. В городе планируется сохранить лишь несколько штук в память об их исторической роли, а все дома будут подключены в централизованной системе водоснабжения. Уже четвёртый год «РКС-Самара» реализует  программу «Вода с улицы – в дом», её цель – помочь горожанам подключиться к центральному  водоснабжению на льготных условиях и убрать с улиц водоразборные колонки, которые неудобны и специалистам по водоснабжению, и самим жителям. По программе к городскому водопроводу уже подключились больше 140 домов, ликвидировано около 700 колонок. 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2021 году специалисты «РКС-Самара» обнаружили 59 скрытых утечек
28 января 2022, 11:26
В 2021 году специалисты «РКС-Самара» обнаружили 59 скрытых утечек
Тем самым они предотвратили неучтённые потери воды в объёме 1,3 млн. куб.м.  ЖКХ
554
Самарцев просят сообщать об открытых колодцах
27 января 2022, 11:56
Самарцев просят сообщать об открытых колодцах
2 051 звонок с сообщением об открытых колодцах поступил в «РКС-Самара» в 2021 году.  ЖКХ
868
Одно из самарских ТСЖ собирало с жителей плату за воду, но в ресурсоснабжающую компанию деньги не перечисляло
26 января 2022, 09:29
Одно из самарских ТСЖ собирало с жителей плату за воду, но в ресурсоснабжающую компанию деньги не перечисляло
Оплата услуг производилась с опозданием, зачастую после судебных решений по исполнительным листам. ЖКХ
717

В центре внимания
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
243
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
235
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
186
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
245
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
625
Весь список