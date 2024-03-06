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Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» подключает жителей города к централизованному водопроводу по персональной программе

6 марта 2024 15:49
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Четвёртый год подряд «РКС-Самара» реализуют в городе программу «Вода с улицы - в дом».

В космической столице России вода должна быть в каждом доме - с такой установкой четвёртый год подряд «РКС-Самара» реализуют в городе программу «Вода с улицы - в дом».

Специалисты подключают к централизованному водопроводу частные и многоквартирные дома, которые долгое время жили с «приносной» водой из колонок. В 21 веке это уже недопустимо, решили на предприятии, и начали постепенно заводить воду в дома желающих, одновременно убирая колонки с улиц. На сегодня в городе из начальных 1356 колонок осталось 279.

Там, где ресурсонабжающей организации, а главное, жителям помогают сотрудники администрации, дело идет весело и быстро. Полностью к сетям централизованного водоснабжения подключены все желающие в Красноглинском районе. Близки к такому же результату жители Промышленного района, здесь остаются нужны всего две колонки. В Самарском районе жители еще пользуются 10 колонками. Хуже всего дело обстоит в Кировском – здесь действует 61 колонка.

Так, за три года действия программы всего подключили 2326 домов, решили вопрос с водоснабжением на ул. Финской, Аэрофлотской, Возрождения и других улицах. Для строительства водопроводной линии на ул. Красносельской привлекли региональные средства по Губернаторской программе «СОдействие».

Для каждого абонента разрабатывают персональные условия подключения, часто с хорошими льготами, определённым группам населения оказывается содействие. Подключение воды в дом стало доступной услугой, нужно лишь обратиться в «РКС-Самара», изучить технические условия участка - и специалисты постараются найти оптимальное решение.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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