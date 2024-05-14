"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой

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Специалисты «РКС-Самара» завершают перекладку канализационной линии диаметром 2500 мм - это самый большой диаметр канализационных труб, которые встречаются в Самаре. Тем сложнее и технологичнее работы, ведь эту огромную трубу протягивали под дорогой, без вскрытия проезжей части, участок за участком - и при непрерывном движении стоков в трубе и машин по шоссе.

Весной на Южном шоссе, в районе здания 5, из-за газовой коррозии верхнего свода трубы, потребовалась замена участка протяжённостью более 200 метров. Газовая коррозия, которая образуется от постоянного движения стоков внутри, - самая частая причина разрушения железобетонных сетей канализации.

На сегодня самая сложная часть пути уже пройдена, впереди замена ещё 24 метров и реконструкция двух канализационных камер. После окончания работ будет восстанавливаться благоустройство.