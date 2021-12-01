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РКС-Самара обращает внимание всех абонентов: любая собственность – это труд и ответственность

1 декабря 2021 13:14
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РКС-Самара обращает внимание всех абонентов: любая собственность – это труд и ответственность

По действующему законодательству собственники помещения, вне зависимости от формы собственности: квартира, частный дом, нежилое помещение в многоквартирном доме или отдельно стоящий офис, несут ответственность за сохранность и исправность приборов учета воды. Именно собственник должен следить за сроками проверки (даты указаны в паспорте) и обеспечить проверку или замену счетчиков. Все разговоры об изменении такого порядка остаются только разговорами. Законодательство не изменилось. За свою собственность ответственность несет хозяин. 

К сожалению, появляются псевдоспециалисты, которые дают советы, приводящие к печальному результату. Так, на ул.С.Лазо предприниматель в апреле 2021 года приобрел помещение  на первом этаже многоквартирного дома. В августе истек срок поверки счетчика. «РКС-Самара» выставили счета в порядке, указанном в законе: два месяца по средним показаниям, а начиная с третьего – «по сечению трубы», т.е. за всю воду, которую мог потребить абонент, не выключая кран в круглосуточном режиме с учетом диаметра трубы. Плата только за один месяц составила 30766 рублей. Если прибор учета не будет заменен владельцем, такая сумма будет начисляться ежемесячно.

Абонент был приглашен на заседание комиссии по дебиторской задолженности «РКС-Самара», где ему попытались объяснить реальное положение дел. Диалог не состоялся. Собственник помещения, ссылаясь на «своих специалистов» утверждал, что прибор учета должны менять «РКС-Самара», а он сам ничего делать и оплачивать не будет. Медвежья услуга, оказанная горе-консультантом, теперь приведет к встрече с абонентом в суде. Еще ни одно подобное дело «РКС-Самара» не проиграли. 

Ресурсоснабжающая компания еще раз обращает внимание всех абонентов: любая собственность – это труд и ответственность. Нужно трудиться, чтобы содержать приборы учета в исправности и отвечать в случае невыполнения этой обязанности. 

Теги: РКС-Самара

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