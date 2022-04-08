«РКС-Самара» обновляют не только сооружения очистки канализационных стоков, но и лабораторное оборудование

Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.
Виктор Кудряшов: «Качество продукции, которая поступает в учреждения социальной сферы, соответствует всем нормативам»
"К обязанностям он приступает в самый разгар месячника по благоустройству, для включения в работу времени немного".
Избран новый глава Промышленного района Самары - Данил Морозов
В ходе совещания ведомства обсудили возможность и порядок передачи задержанных немаркированных товаров народного потребления нуждающимся.
В Самарской таможне прошло совещание с представителями Роспотребнадзора
Выставка продлится до октября, увидеть уникальные работы смогут все посетители экспозиций музея.
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
8 апреля, в рамках очередного мониторинга одного из торговых центров Советского района, проверяющие не выявили нарушений.
В Самаре на контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических мер объектами потребрынка
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
Во время обыска в его квартире нашли банковские карты и средства связи, которые использовались для общения с террористами и отчеты о перечислении денег.
16 лет проведет в колонии строгого режима иностранец, собиравший в Самарской области деньги для террористов
Арбитражный суд – это та инстанция, где физические и юридические лица восстанавливают свои права.
Дмитрий Азаров поздравил работников Арбитражного суда Самарской области с 30-летием со дня образования
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-7.1
EUR 83.29
-8.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» обновляют не только сооружения очистки канализационных стоков, но и лабораторное оборудование

8 апреля 2022 14:48
99
Специалисты лаборатории за год проводят более 50 000 исследований сточной воды на всех этапах очистки.

В «РКС-Самара» работает Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод (ИХБЛСВ), которая контролирует процесс и технологию очистки канализационных стоков, приходящих на ГОКС со всего города: от жителей и предприятий миллионной Самары. 

Специалисты лаборатории за год проводят более 50 000 исследований сточной воды на всех этапах очистки. Так, в 2021 году они сделали 59 444 анализа. В этом им помогает профессиональное оборудование. 

В течение прошлого года «РКС-Самара» закупили 58 единиц лабораторной техники общей стоимостью 15 000 000 рублей. Среди них – анализатор ртути, флюорат для проведения исследований воды на наличие нефтепродуктов и АПАВ, флокулятор для лабораторных исследований реагентной обработки сточной воды, а также микроскоп, посудомоечная машина для химической посуды, бактерицидные облучатели, весы и другое новейшее оборудование. 

Один из самых дорогостоящих и значимых приборов – ионный хроматограф, который определяет катионы и анионы основных технологических показателей работы очистных сооружений. Метод ионной хроматографии специалисты «РКС-Самара» в 2021 году освоили впервые. 

Модернизация аппаратной базы ИХБЛСВ позволит получать ещё более достоверные результаты исследований по всем показателям области аккредитации лаборатории. 

 

Фото:    «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Их устанавливают, прежде всего, на территории школ, детских садов и других социальных учреждений.
06 апреля 2022, 15:16
Специалисты «РКС-Самара» разработали и устанавливают устройства предотвращающие падение в колодец
Их устанавливают, прежде всего, на территории школ, детских садов и других социальных учреждений. ЖКХ
600
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
05 апреля 2022, 13:59
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
Это не только препятствует обслуживанию и ремонту сетей, но и создаёт реальную угрозу здоровью и жизни горожан.  ЖКХ
664
В новом выпуске - информация о государственно-частном партёрстве, инвестиционной программе и тарифах.
04 апреля 2022, 15:56
«РКС-Самара»: продолжается обучающий онлайн проект "Хочу всё знать: водоснабжение и водоотведение Самары"
В новом выпуске - информация о государственно-частном партёрстве, инвестиционной программе и тарифах. ЖКХ
847

  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
212
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
474
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
312
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
826
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
619
Весь список