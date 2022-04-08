«РКС-Самара» обновляют не только сооружения очистки канализационных стоков, но и лабораторное оборудование

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В «РКС-Самара» работает Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод (ИХБЛСВ), которая контролирует процесс и технологию очистки канализационных стоков, приходящих на ГОКС со всего города: от жителей и предприятий миллионной Самары.

Специалисты лаборатории за год проводят более 50 000 исследований сточной воды на всех этапах очистки. Так, в 2021 году они сделали 59 444 анализа. В этом им помогает профессиональное оборудование.

В течение прошлого года «РКС-Самара» закупили 58 единиц лабораторной техники общей стоимостью 15 000 000 рублей. Среди них – анализатор ртути, флюорат для проведения исследований воды на наличие нефтепродуктов и АПАВ, флокулятор для лабораторных исследований реагентной обработки сточной воды, а также микроскоп, посудомоечная машина для химической посуды, бактерицидные облучатели, весы и другое новейшее оборудование.

Один из самых дорогостоящих и значимых приборов – ионный хроматограф, который определяет катионы и анионы основных технологических показателей работы очистных сооружений. Метод ионной хроматографии специалисты «РКС-Самара» в 2021 году освоили впервые.

Модернизация аппаратной базы ИХБЛСВ позволит получать ещё более достоверные результаты исследований по всем показателям области аккредитации лаборатории.

Фото: «РКС-Самара»