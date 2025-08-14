114

«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на городской водопроводной станции (ГВС). Очистные сооружения по водоподготовке на Чапаевской буквально получили второе рождение: здесь заменили 400 метров водоводов диаметром 600 мм и 800 мм. А также обновили запорную арматуру, демонтировали отслужившие и устаревшие элементы с гидравлическим приводом, вместо них поставили современные задвижки и затворы с электроприводом.

Часть ремонтных работ велись под землёй и отличались повышенной сложностью: необходимо было демонтировать старые детали и по частям поднимать их на поверхность. А затем точно так же переносить вниз новое оборудование и устанавливать в стеснённых условиях.

Работы велись по инвестиционной программе предприятия, стоимость проекта составила почти 76,9 млн рублей. Обновления позволят повысить бесперебойность водоподготовки на очистных сооружениях ГВС и надёжность водоснабжения центра города.

Городская водопроводная станция - это первый и до сих пор действующий объект водоснабжения в Самаре. Она небольшая, по сравнению со своими более поздними «собратьями» - НФС-1 и НФС-2, но не менее важная в процессе холодного водоснабжения исторического центра Самары. Именно с неё началось водоснабжение города в конце 19 века - тогда воду добывали со дна Волги. Во второй половине 20 века был построен участок очистных сооружений на Чапаевской, где началась подготовка уже волжской воды. Именно здесь проводились ремонтные работы. Кое-где даже встретили участки труб и запорные элементы с конца 50 годов - их передали в музей истории самарского водопровода на Ульяновском спуске.

