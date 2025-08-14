Я нашел ошибку
Основными причинами происшествий являются хождение по путям в неустановленном месте перед идущим поездом и нахождение на железной дороге в нетрезвом состоянии. 
Число травмированных граждан на КбшЖД снизилось на 14% в январе – июле
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки.
«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции
Следственными органами СК Самарской области расследовалось уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Делом самарской пенсионерки, обманутой при продаже квартиры, заинтересовался СК РФ 
Это позволит жителям голосовать по вопросам управления домом через ГИС ЖКХ в отделениях МФЦ, что повысит удобство в управлении жилищным фондом.
ГЖИ Самарской области заключила соглашение с МФЦ
Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти.
Губернатор Федорищев обсудил с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым строительство «Немов-центра»
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции

14 августа 2025 16:12

14 августа 2025 16:12
114
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки.

«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции (ГВС). Очистные сооружения по водоподготовке на Чапаевской буквально получили второе рождение: здесь заменили 400 метров водоводов диаметром 600 мм и 800 мм. А также обновили запорную арматуру, демонтировали отслужившие и устаревшие элементы с гидравлическим приводом, вместо них поставили современные задвижки и затворы с электроприводом.

Часть ремонтных работ велись под землёй и отличались повышенной сложностью: необходимо было демонтировать старые детали и по частям поднимать их на поверхность. А затем точно так же переносить вниз новое оборудование и устанавливать в стеснённых условиях.

Работы велись по инвестиционной программе предприятия, стоимость проекта составила почти 76,9 млн рублей. Обновления позволят повысить бесперебойность водоподготовки на очистных сооружениях ГВС и надёжность водоснабжения центра города.

Городская водопроводная станция - это первый и до сих пор действующий объект водоснабжения в Самаре. Она небольшая, по сравнению со своими более поздними «собратьями» - НФС-1 и НФС-2, но не менее важная в процессе холодного водоснабжения исторического центра Самары. Именно с неё началось водоснабжение города в конце 19 века - тогда воду добывали со дна Волги. Во второй половине 20 века был построен участок очистных сооружений на Чапаевской, где началась подготовка уже волжской воды. Именно здесь проводились ремонтные работы. Кое-где даже встретили участки труб и запорные элементы с конца 50 годов - их передали в музей истории самарского водопровода на Ульяновском спуске.

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

 

