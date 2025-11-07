«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю

141

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

8 ноября запланирована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ч/сектор ул. Прудовая, 2-32, Малый туп., 100-124; ул. Печерская, 138, ч/сектор ул. Черногорская, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14; ул. Промышленности, 277, 277а, ул. Советской Армии, 5а (адм.зд.).

10 ноября для переврезки на линии диаметром 300 мм холодная вода будет отключена с 10:00 до 22:00 по адресам: 7-я просека 3-й проезд, 5-39, 7-я просека 1-й проезд, 1-12, 7-я просека, 37-268, СДТ Клен, 7-я просека 4-й проезд, 1-65а, 7-я просека 2-й проезд, 2-116, ул. Красильникова, 1б-100, Болгарский пер., 2-6б, коттеджный поселок Сокольи горы, ул. Черкесская, 2-67а, 8-я просека 1-й переулок, 1а, 1в, 8-я просека, 1-2в, 8-я просека 5-й переулок, 2-11а, Енотаевский пер., 1-16, Милицейский пер., 2-14а, 8-я просека 11-й переулок, 1а-12, 8-я просека 13-й проезд, 1а-12, санаторий «Волга».

12 ноября будет заменена запорная арматуры диаметром 300 мм. Для этого с 09:00 до 20:00 ХВС будет ограничено по адресам: пр. Кирова, 257, 257а.

13 ноября планируются работы на НСП №22: текущий ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм; замена напорного трубопровода диаметром 150 мм; переврезка насосных агрегатов №2 и №4; замена запорной арматуры диаметром 150 мм. С 09:30 до 15:30 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Тополей, 3, 5, 9, 11, ул. Ташкентская, 214, 218, ул. Силина, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Зои Космодемьянской, 13/2, 17.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.