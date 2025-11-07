Я нашел ошибку
Главные новости:
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
Сотрудники ГУ МВД СО почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября 2025 года акция завершится.
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю

7 ноября 2025 15:56
141
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

8 ноября запланирована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ч/сектор ул. Прудовая, 2-32, Малый туп., 100-124; ул. Печерская, 138, ч/сектор ул. Черногорская, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14; ул. Промышленности, 277, 277а, ул. Советской Армии, 5а (адм.зд.).

10 ноября для переврезки на линии диаметром 300 мм холодная вода будет отключена с 10:00 до 22:00 по адресам: 7-я просека 3-й проезд, 5-39, 7-я просека 1-й проезд, 1-12, 7-я просека, 37-268, СДТ Клен, 7-я просека 4-й проезд, 1-65а, 7-я просека 2-й проезд, 2-116, ул. Красильникова, 1б-100, Болгарский пер., 2-6б, коттеджный поселок Сокольи горы, ул. Черкесская,  2-67а, 8-я просека 1-й переулок, 1а, 1в, 8-я просека, 1-2в, 8-я просека 5-й переулок, 2-11а, Енотаевский пер., 1-16, Милицейский пер.,  2-14а, 8-я просека 11-й переулок, 1а-12, 8-я просека 13-й проезд, 1а-12, санаторий «Волга».

12 ноября будет заменена запорная арматуры диаметром 300 мм. Для этого с 09:00 до 20:00 ХВС будет ограничено по адресам: пр. Кирова, 257, 257а.

13 ноября планируются работы на НСП №22: текущий ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм; замена напорного трубопровода диаметром 150 мм; переврезка насосных агрегатов №2 и №4; замена запорной арматуры диаметром 150 мм. С 09:30 до 15:30 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Тополей, 3, 5, 9, 11, ул. Ташкентская, 214, 218, ул. Силина, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Зои Космодемьянской, 13/2, 17.

 

 

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
05 ноября 2025, 11:34
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов. ЖКХ
621
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.
01 ноября 2025, 12:08
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными... ЖКХ
867
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
29 октября 2025, 20:14
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения. ЖКХ
891

Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
173
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
180
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
140
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
673
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
636
Весь список