В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю

26 сентября 2025 15:39
84
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

30 сентября для устранения тех. отказа на водоводе диаметром 700 мм и замены задвижки диаметром 600 мм на ул. Реактивной с 08:00 30.09.2025 до 00:00 01.10.2025 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Старонабережная, 1-108;

ул. Таганская, 1-40Д;

ул. Самодеятельная, 1-26;

ул. Оружейная, 1-59;

ул. Средняя, 1-36;

ул. Заусадебная, 1-18;

ул. Снежная, 1-21;

ул. Реактивная, 1-32;

ул. Спутника, 1-16;

ул. Лысвенская, 1-71;

ул. Уральская, 1-219;

ул. Барнаульская, 1-37;

ул. Барабинская, 1-36;

ул. Омская, 1-36;

ул. Тюменская, 1-36;

ул. Курганская, 1-41;

ул. Томская, 1-42;

ул. Ачинская, 1-43;

ул. Оросительная, 1-91;

ул. Просторная, 1-77;

ул. 9-я Кряжская, 1-16;

ул. 8-я Кряжская, 1-18;

ул. 7-я Кряжская, 1-26;

ул. 6-я Кряжская, 1-31;

ул. 5-я Кряжская, 1-29;

ул. 4-я Кряжская, 1-39;

ул. 3-я Кряжская, 1-38;

ул. 2-я Кряжская, 1-48;

ул. 1-я Кряжская, 1-63;

ул. Ровная, 1-58;

ул. Болотная, 1-71;

ул. Восстания, 1-68;

ул. Серпуховская, 1-86;

ул. Новонабережная, 1-63;

ул. Опанская, 1-21;

ул. Грозненская, 1-69;

ул. Калининградская, 1-52;

Молодежный пер, 3-23;

ул. Молдавская, 1-24;

Торговый пер., 1-28;

Грозненский пер., 1-7;

ул. Арбатская, 1-9;

ул. Ковровская, 4-8;

ул. Сибирская, 1-53;

ул. Возрождения, 1-30;

Новокуйбышевское шоссе, 1-118;

ул. Тамбовская, 1-39;

Краснодарский пер., 1-15;

ул. Хасановская, 1-21;

ул. Северная, 1-14, 12-16;

Утевский пер. 1-21;

ул. Саратовская, 1-62;

ул. Войкова, 1-196;

Саратовский пер. 1-16;

ул. Минусинская, 1-46;

ул. Ереванская, 1-22;

Енисейский пер., 1-15;

Бурейский пер., 1-17;

Зейский пер., 1-18;

Шкиперский пер. 1-10;

Калужский пер. 1-10;

ул. Гомельская, 1-9;

ул. Вильнюсская, 1-8;

ул. Утевская, 1-20, 23;

ул. Дружбы Народов, 1-27;

ул. Радио, 6;

ул. Гурьянова, 1-9;

ул. Хасановская, 4-39;

Пугачевский тракт, 1-82;

Новомолодежный пер., 1-37;

Долотный пер., 1-28;

ул. Бакинская, 1-40;

ул. Зеленая, 5-25;

ул. Кишиневская, 1-17;

ул. Фасадная, 2-28;

ул. Нефтяников, 2-49;

ул. 40 лет Пионерии, 4-24;

ул. Егорова, 1-22;

ул. Стадионная, 1-12А;

ул. Рижская, 1-9;

Строителей пер., 1-11;

ул. Медицинская, 1-17;

ул. Придорожная, 1-17;

ул. Фестивальная, 1-6;

ул. Восковая, 3-9;

ул. Липяговская, 1-9;

ул. Заводская, 1-11;

ул. Опорная, 1-13;

ул. Собинская, 1-25;

ул. Олонецкая, 1-29;

ул. Боровая, 4-30;

ул. Вологодская, 1-14;

ул. Эльтонская, 1-31, 4-8;

ул. Красный Кряжок, 1-103;

ул. Трубная, 9, 1-53;

ул. Ржевская, 1-37;

Стромиловское шоссе, 116 км;

ул. Силаева, 1, 19;

Медгородок (Зеленая-Бакинская);

пер. Кольчугинский/ул. Арбатская (котельная п. 113);

Адреса установки бойлеров: ул. Бакинская, 27, ул. Утёвская, 1.

1 октября планируется замена запорной арматуры диаметром 150 мм, ремонт участка трубы диаметром 150 мм и ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм на ул. 22-го Партсъезда. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 09:30 до 12:15 по адресам: ул. Ново-Садовая, 174-188, 192-200, 204, 212, ул. Солнечная, 1-15, 22-го Партсъезда, 221, 223, 227, 227А.

Также 1 октября проведём переврезку на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Тухачевского.  ХВС будет отключено с 08:00 01.10.2025 до 07:00 02.10.2025 по адресам: ул. Гагарина, 9, 11А; ул. Тухачевского,222, 224,  226 233, 239, 241, 243.

Адрес установки бойлера: ул. Тухачевского, 239.

2 октября заменим задвижки диаметром 100 и 300 мм на ул. Ново-Вокзальной. В связи с этим без ХВС с 09:00 до 20:00 будут дома по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 250, 252, 254, 256, 258; Московское шоссе, 147, 149, 151, 153, 155.

3 октября для замены задвижки диаметром 150 мм на ул. М.Тореза будет ограничено холодное водоснабжение с 10:00 до 16:00 в домах по адресам: ул. М.Тореза, 117, 119, 125, 129, 131; ул. М.Тореза, 115.

Адрес установки бойлера: ул. М.Тореза, 125.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

