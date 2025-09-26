«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.
30 сентября для устранения тех. отказа на водоводе диаметром 700 мм и замены задвижки диаметром 600 мм на ул. Реактивной с 08:00 30.09.2025 до 00:00 01.10.2025 холодная вода будет отключена по адресам:
ул. Старонабережная, 1-108;
ул. Таганская, 1-40Д;
ул. Самодеятельная, 1-26;
ул. Оружейная, 1-59;
ул. Средняя, 1-36;
ул. Заусадебная, 1-18;
ул. Снежная, 1-21;
ул. Реактивная, 1-32;
ул. Спутника, 1-16;
ул. Лысвенская, 1-71;
ул. Уральская, 1-219;
ул. Барнаульская, 1-37;
ул. Барабинская, 1-36;
ул. Омская, 1-36;
ул. Тюменская, 1-36;
ул. Курганская, 1-41;
ул. Томская, 1-42;
ул. Ачинская, 1-43;
ул. Оросительная, 1-91;
ул. Просторная, 1-77;
ул. 9-я Кряжская, 1-16;
ул. 8-я Кряжская, 1-18;
ул. 7-я Кряжская, 1-26;
ул. 6-я Кряжская, 1-31;
ул. 5-я Кряжская, 1-29;
ул. 4-я Кряжская, 1-39;
ул. 3-я Кряжская, 1-38;
ул. 2-я Кряжская, 1-48;
ул. 1-я Кряжская, 1-63;
ул. Ровная, 1-58;
ул. Болотная, 1-71;
ул. Восстания, 1-68;
ул. Серпуховская, 1-86;
ул. Новонабережная, 1-63;
ул. Опанская, 1-21;
ул. Грозненская, 1-69;
ул. Калининградская, 1-52;
Молодежный пер, 3-23;
ул. Молдавская, 1-24;
Торговый пер., 1-28;
Грозненский пер., 1-7;
ул. Арбатская, 1-9;
ул. Ковровская, 4-8;
ул. Сибирская, 1-53;
ул. Возрождения, 1-30;
Новокуйбышевское шоссе, 1-118;
ул. Тамбовская, 1-39;
Краснодарский пер., 1-15;
ул. Хасановская, 1-21;
ул. Северная, 1-14, 12-16;
Утевский пер. 1-21;
ул. Саратовская, 1-62;
ул. Войкова, 1-196;
Саратовский пер. 1-16;
ул. Минусинская, 1-46;
ул. Ереванская, 1-22;
Енисейский пер., 1-15;
Бурейский пер., 1-17;
Зейский пер., 1-18;
Шкиперский пер. 1-10;
Калужский пер. 1-10;
ул. Гомельская, 1-9;
ул. Вильнюсская, 1-8;
ул. Утевская, 1-20, 23;
ул. Дружбы Народов, 1-27;
ул. Радио, 6;
ул. Гурьянова, 1-9;
ул. Хасановская, 4-39;
Пугачевский тракт, 1-82;
Новомолодежный пер., 1-37;
Долотный пер., 1-28;
ул. Бакинская, 1-40;
ул. Зеленая, 5-25;
ул. Кишиневская, 1-17;
ул. Фасадная, 2-28;
ул. Нефтяников, 2-49;
ул. 40 лет Пионерии, 4-24;
ул. Егорова, 1-22;
ул. Стадионная, 1-12А;
ул. Рижская, 1-9;
Строителей пер., 1-11;
ул. Медицинская, 1-17;
ул. Придорожная, 1-17;
ул. Фестивальная, 1-6;
ул. Восковая, 3-9;
ул. Липяговская, 1-9;
ул. Заводская, 1-11;
ул. Опорная, 1-13;
ул. Собинская, 1-25;
ул. Олонецкая, 1-29;
ул. Боровая, 4-30;
ул. Вологодская, 1-14;
ул. Эльтонская, 1-31, 4-8;
ул. Красный Кряжок, 1-103;
ул. Трубная, 9, 1-53;
ул. Ржевская, 1-37;
Стромиловское шоссе, 116 км;
ул. Силаева, 1, 19;
Медгородок (Зеленая-Бакинская);
пер. Кольчугинский/ул. Арбатская (котельная п. 113);
Адреса установки бойлеров: ул. Бакинская, 27, ул. Утёвская, 1.
1 октября планируется замена запорной арматуры диаметром 150 мм, ремонт участка трубы диаметром 150 мм и ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм на ул. 22-го Партсъезда. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 09:30 до 12:15 по адресам: ул. Ново-Садовая, 174-188, 192-200, 204, 212, ул. Солнечная, 1-15, 22-го Партсъезда, 221, 223, 227, 227А.
Также 1 октября проведём переврезку на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Тухачевского. ХВС будет отключено с 08:00 01.10.2025 до 07:00 02.10.2025 по адресам: ул. Гагарина, 9, 11А; ул. Тухачевского,222, 224, 226 233, 239, 241, 243.
Адрес установки бойлера: ул. Тухачевского, 239.
2 октября заменим задвижки диаметром 100 и 300 мм на ул. Ново-Вокзальной. В связи с этим без ХВС с 09:00 до 20:00 будут дома по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 250, 252, 254, 256, 258; Московское шоссе, 147, 149, 151, 153, 155.
3 октября для замены задвижки диаметром 150 мм на ул. М.Тореза будет ограничено холодное водоснабжение с 10:00 до 16:00 в домах по адресам: ул. М.Тореза, 117, 119, 125, 129, 131; ул. М.Тореза, 115.
Адрес установки бойлера: ул. М.Тореза, 125.
Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.