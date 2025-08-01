«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

6 августа запланирована замена задвижки и участка водопроводной линии. В связи с этим с 09:30 до 12:25 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул.Гагарина, 11, 29, 33; ул. Тухачевского, 253К.

7 августа будет заменена задвижка диаметром 400 мм. Холодная вода будет отключена с 10:00 07 августа до 03:00 08 августа по адресам: пр. Кирова, 314, 316, 318, 320.

8 августа планируются работы по замене задвижки диаметром 250мм. С 09:30 до 18:00 ХВС будет ограничено по адресам: ч/сектор Южный проезд, 190-218; Южный проезд, 224, 226.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Фото: pxhere.com