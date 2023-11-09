«РКС-Самара» направили должникам за холодную воду и канализацию яркие уведомления

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«РКС-Самара» уже сообщали о намерении провести тампонирование в квартирах абонентов, задолжавших за водоснабжение и канализацию. Сейчас предупреждают о том, что от намерений перешли к действиям. Неплательщики начали получать уведомления о тампонировании канализации, намеченном на ближайшее время. А чтобы документы не затерялись в корреспонденции и квитанциях, которые судя по всему игнорируются, их напечатали на жёлтой бумаге.

Яркие письма получат больше 22 тысяч жителей с общим долгом в 196,5 млн рублей. Есть долги в несколько сотен рублей, а есть в десятки тысяч - всех их объединяет то, что владельцы лицевых счетов никак не выходят на связь даже после нескольких сообщений о необходимости оплатить квитанции. Вероятно, надеются, что рано или поздно ресурсная компания потеряет интерес и долг растает сам собой. Но так не бывает.

Платить всё равно приходится, только чем дольше с этим тянуть, тем больше придётся отдать денег за свою недобросовестность. С самых «увлечённых» неплательщиков долги взыщут через суд - копии заявлений о выдаче судебного приказа в ноябре получат 1387 абонентов.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»