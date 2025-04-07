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«РКС-Самара» напоминают о том, как прочитать квитанцию и когда её надо оплатить

7 апреля 2025 15:29
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Часто абоненты задают вопросы: как происходят начисления, учтены ли последние показатели приборов учёта и предыдущая переплата.

Десятое число каждого месяца – это время, когда нужно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения. Часто абоненты задают вопросы: как происходят начисления, учтены ли последние показатели приборов учёта и предыдущая переплата. Сотрудники «РКС-Самара» напоминают, что все данные есть в квитанциях. Надо только знать, как эти квитанции читать. Чтобы было проще, для абонентов подготовлена специальная видео-инструкция, как грамотно прочитать квитанцию: https://rutube.ru/video/ee6208c3a8895dafc86c3a8a9b4c11c5/

Напоминаем также способы оплаты квитанций оплаты без комиссии:

- Самый безопасный, простой и быстрый способ оплаты – через личный кабинет на сайте https://samcomsys.ru/. Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- В центрах обслуживания клиентов по адресам: пр. Металлургов, 56 и ул. Луначарского, 56 через банкоматы с возможностью оплаты наличным и безналичным расчетом.

- ФГУП «Почта России».

- Филиал банка Газпромбанк (АО) «Поволжский» г. Самара.

- ООО «Земский Банк».

- ПАО «ВТБ».

- ПАО «Почта Банк».

Самое главное: прежде, чем нажать клавишу «оплатить», убедитесь, что вы отправляете платёж именно в адрес ООО «Самарские коммунальные системы»!

«РКС-Самара» благодарит всех надёжных и добросовестных абонентов, которые оплачивают потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме. Это обеспечивает своевременную подготовку и подачу воды жителям, очистку сточных вод, текущие и профилактические работы на сетях, развитие городских систем водоснабжения и водоотведения.

Теги: РКС-Самара Самара

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