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Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» начинает новый проект, который расскажет о воде в нашем городе и жизни 

1 сентября 2021 16:03
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Читайте, смотрите сами, передайте детям, друзьям и знакомым. Будем вместе знать и понимать свой город, беречь природу. 

Если сегодня спросить детей, да и многих взрослых: «Откуда берется вода в кране», самым популярным будет ответ: «Из труб». Дальше этого знания о водоснабжении города не распространяются. О канализации знают еще меньше.

А жаль. От того, что мы знаем о водоснабжении города, о водоотведении, о правилах пользования ресурсами, от того, как мы следуем этим правилам, во многом зависит жизнь каждого из нас, всей Самары. 

«РКС-Самара» предлагают вниманию всех желающих новый проект, в котором мы постараемся коротко и увлекательно рассказать о том, кто и как доставляет воду в наши дома; кто очищает воду, которая утекла из унитазов; как часто проверяется качество воды; почему рядом с трубами нельзя высаживать крупные деревья и размещать детские площадки. 

Начинаем мы свой учебный проект, как и все учителя и школы, 1 сентября. Сегодня занятие первое, вводное. Читайте, смотрите сами, передайте детям, друзьям и знакомым. Будем вместе знать и понимать свой город, беречь природу. 

Материалы в текстовом формате выложены на сайте, в видеоформате.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 

Теги: новый проект РКС-Самара

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