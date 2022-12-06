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«РКС-Самара»: на ГОКС все готово для внедрения новой технологии

6 декабря 2022 16:38
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После реконструкции готовится к запуску в работу первый из восьми вторичных отстойников.

На ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях) завершён очередной этап модернизации: после реконструкции готовится к запуску в работу первый из восьми вторичных отстойников. Вторичная очистка сточных вод теперь будет вестись по новым технологиям.  

Отстойники - это огромные резервуары, где происходит окончательная очистка воды перед выпуском её в Саратовское водохранилище. Во время ремонта полностью заменили скребковую систему, теперь здесь будет использоваться новая технология, на основе засыпки гранулята, благодаря чему улучшится качество вторичной очистки воды. Это благоприятно скажется на состоянии Волги - основного поверхностного источника водоснабжения Самары и других городов.

Обновление отстойника - это часть масштабного проекта по строительству сооружений доочистки и реконструкции комплекса биологической очистки сточных вод от биогенных элементов на ГОКС. Сейчас замену оборудования проводят ещё на трёх таких отстойниках.

Работы ведутся по инвестпрограмме «РКС-Самара» и входят в федеральный проект «Оздоровление Волги». Стоимость мероприятий на ресурсоснабжающем предприятии в 2022 году составила 1,5 млрд рублей.

 

Фото:   «РКС-Самара»

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