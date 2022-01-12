«РКС-Самара»: Кто вошёл в новый год без долгов за воду и получил подарки

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«РКС-Самара» уже десять лет проводит предновогоднюю акцию «В Новый год – без старых долгов». Добросовестным самарцам, оплачивающим услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме, предлагается заплатить аванс и гарантировать себе на выбор сладкий подарок или скидку 100 рублей на оплату в январе 2022 года.

В декабре 2021 года тортики выбрали и получили 5 000 самарцев, а скидку – 1 283. 1 082 абонента зарегистрировались на сайте для участия во втором этапе акции – розыгрыше призов, который состоится через три недели, 3 февраля. Он пройдёт в онлайн режиме, результаты будут опубликованы на сайте samcomsys.ru, с победителями свяжутся по телефонам, указанным при регистрации.

Стоит отметить, что добросовестных абонентов гораздо больше, чем участников акции. Для многих жить без долгов за ЖКХ – жизненный принцип, и они не нуждаются в особом поощрении. Сотрудники «РКС-Самара» искренне благодарят самарцев за своевременную оплату, желают здоровья и благополучия и сделают всё, чтобы и в новом году в их домах была чистая питьевая вода.