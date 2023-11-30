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«РКС-Самара»: компаниями-должниками заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция
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«РКС-Самара»: компаниями-должниками заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция

30 ноября 2023 14:59
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За чей счёт правонарушения?

После того, как «РКС-Самара» установили пирамиду позора у офиса крупных должников - ООО «Дирекция эксплуатации зданий» и ООО «Региональный ЖКХ-Сервис» - и направили письма в государственную жилищную инспекцию и правоохранительные органы, прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении одной из УК.  Специалисты ресурсной компании по запросу предоставили дополнительные документы и информацию.

Сегодня ООО «Дирекция эксплуатации зданий» задолжало предприятию «РКС-Самара»  2,5 млн руб. за период с 07.2021 по 10.2023 (в том числе, по 14 исполнительным листам - 1,8  млн руб.), на рассмотрении в суде находятся документы ещё на 395 тыс.рублей.

За последние три месяца с расчётного счёта этой УК по исполнительным документам было списано 34 тыс. рублей на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения. При этом среднемесячные начисления - 148 тыс. руб. Сейчас к платежам добавится штраф за административное правонарушение. Оплачивать их придётся в любом случае. И оплачивать их будут из денег, которые поступают от жителей.

Хотят ли жители оплачивать штрафы за нерадивое руководство? О такой ли управляющей компании жильцы мечтали? Ответы очевидны, как и очевиден совет: необходим жёсткий контроль  за расходами управляющих компаний со стороны граждан.

Аналогичные ситуации в самое ближайшее время могут сложиться вокруг других компаний-должников:

ООО «Региональный ЖКХ-Сервис» – долг более 1 млн руб.,

НО «ЖК-109» - 626 тыс.руб.,

ООО «УК Дом» - 637 тыс.руб.,

ООО «Ремстройсервис» - 977 тыс.руб.,

ООО «УК «Этажи» ДЗ - 966 тыс.руб.,

ООО «Аврора» ДЗ - 895 тыс.руб.

ООО «Город Мира» - 2 534 тыс.руб.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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